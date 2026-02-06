Foto: Reprodução JC



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Mineiros lideram aprovações no Sisu

Minas Gerais voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking nacional de aprovações no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Pelo terceiro ano consecutivo, o estado foi o que mais preencheu vagas no processo seletivo. Na edição de 2026 do Sisu, 33.778 estudantes foram aprovados em Minas Gerais, o que representa aproximadamente 12,43% do total de candidatos selecionados em todo o país. O número reúne estudantes oriundos tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino que concluíram o ensino médio no estado. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5266/estudantes-mineiros-lideram-numero-de-aprovados-no-sisu-2026-pelo-terceiro-ano-consecutivo





Construção do hospital em debate

Representantes da CBMM e da Prefeitura e Araxá se reuniram na sede do executivo araxaense para tratar da construção do Hospital Municipal. O encontro teve como objetivo reafirmar a parceria iniciada no final de 2025 e alinhar os próximos passos relacionados ao projeto. Durante a reunião, a equipe da Prefeitura apresentou dados sobre a demanda da saúde pública no município, as necessidades prioritárias, a possibilidade de execução da obra em etapas e a seleção técnica dessas fases, considerando o crescimento populacional, o atendimento regional e a sustentabilidade do projeto. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/cbmm-e-prefeitura-avancam-para-viabilizar-a-construcao-do-hospital-municipal





Luiza Felício inaugura nova fase

A cantora e compositora Luiza Felício apresenta seu novo single, “Tô Afim de Errar”, que marca o início de uma fase mais livre, madura e autoral em sua trajetória artística. A canção inaugura um momento de maior ousadia criativa e honestidade emocional, reafirmando a identidade de uma artista que canta sentimentos reais, sem excessos ou idealizações. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/luiza-fel%C3%ADcio-lan%C3%A7a-t%C3%B4-afim-de-errar-e-inaugura-nova-fase-autoral-na-carreira





Divinópolis resgata seresta de carnaval

Divinópolis vive nesta sexta-feira, 6, uma noite dedicada ao Carnaval tradicional, com a 5ª edição da “Seresta na Praça: Marchinhas de Carnaval”. O evento gratuito acontece a partir das 20h, na Praça da Catedral, e convida moradores de todas as idades a celebrar a festa mais popular do país por meio da música, da memória e do encontro entre gerações. Com apoio da Prefeitura de Divinópolis, a iniciativa propõe um resgate do chamado “Carnaval raiz” (Jornal Agora)

https://www.agoracomvoce.com.br/2026/02/06/seresta-na-praca-resgata-marchinhas-do-carnaval-nesta-sexta-em-divinopolis/





Sete Lagoas terá que zerar fila

Pela 1ª vez no sistema educacional de Sete Lagoas, a 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca converteu uma Ação Civil Pública em processo estrutural, visando enfrentar déficit de vagas na educação infantil do município. O Ministério Público de Minas Gerais sustentou que o município tem sido omisso ao longo dos anos e reiterou, por diversas vezes, o pedido de tutela de urgência. Conforme os dados apresentados no processo, Sete Lagoas atendia 26,1% da demanda por vagas, deixando mais de duas mil crianças em listas de espera. (Portal MG News)

https://www.portalmgnews.com/justica-determina-que-sete-lagoas-zere-fila-de-espera-em-creches-e-pre-escolas





Matriz de Caeté em Obras

Desde o final do mês de janeiro, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso está passando por mais um processo de restauro. Desta vez, o alvo das intervenções são os oito altares laterais do templo, além dos dois púlpitos. A obra, orçada em aproximadamente R$ 80 mil reais, está sendo financiada com recursos do Ministério Público de Minas Gerais e deve durar aproximadamente quatro meses. Responsável pelos trabalhos, o restaurador Adriano Ramos conversou com Opinião sobre os processos adotados nesta etapa. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/matriz-entra-em-nova-etapa-de-obras/





Timóteo faz censo inédito

O município de Timóteo iniciou a realização de um censo inédito para mapear pessoas com neurodivergências — como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) — com o objetivo de subsidiar ações integradas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. O levantamento, que ficará disponível por 30 dias, é realizado de forma online por meio de formulário e QR Code, contando com o apoio presencial de unidades básicas de saúde, escolas e centros de referência para auxiliar famílias sem acesso à internet. (Vox 97)

https://vox97.com.br/noticia/21891/timoteo-lanca-censo-para-mapear-populacao-neurodivergente