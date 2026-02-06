Maior volume da história do programa amplia projetos financiáveis e permite adesão antes da definição do investimento
As prefeituras de Minas Gerais terão acesso a R$ 500 milhões em crédito por meio do Edital BDMG Municípios 2026, lançado nesta semana pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O volume é o maior já disponibilizado na história do programa e representa um aumento de 25% em relação à edição de 2025. Os gestores municipais têm até 20 de março para aderir ao edital.
- Ampliação de projetos e mais autonomia aos municípios
Entre as principais novidades do Edital 2026 está a ampliação do leque de projetos financiáveis nas áreas de infraestrutura e sustentabilidade. Pela primeira vez, os prefeitos poderão aderir ao edital antes mesmo de definir o projeto específico, o que oferece mais flexibilidade para planejar investimentos de acordo com as prioridades locais.
- Condições facilitadas de financiamento
Os financiamentos contam com prazos de até dez anos para pagamento, incluindo 18 meses de carência. A taxa de juros é unificada e acessível para todos os itens financiáveis, a partir de 0,47% ao mês, acrescida da Selic, o que garante previsibilidade e melhores condições para o planejamento financeiro das administrações municipais.
- Contratação digital e acesso simplificado
A contratação do crédito poderá ser feita de forma 100% digital, diretamente pelo site do BDMG, o que agiliza os processos e reduz a burocracia para os municípios. Todas as informações detalhadas sobre o Edital BDMG Municípios 2026 estão disponíveis em bdmg.mg.gov.br.
Com o novo edital, o BDMG reforça seu papel estratégico no apoio ao desenvolvimento dos municípios mineiros, estimulando investimentos estruturantes, melhoria dos serviços públicos e ações voltadas à sustentabilidade e à modernização da gestão local.