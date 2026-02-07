(Foto: Divulgação Fulwood)



Empresa inaugura PA Busines Park

A Fulwood, uma das maiores desenvolvedoras do setor de condomínios logístico-industriais do Brasil, avança em seu plano de crescimento em Minas Gerais. Nesta segunda-feira, 09 de fevereiro, será inaugurado o Pouso Alegre Business Park, que contará com aproximadamente 80 mil m² de ABL (área bruta locável) e potencial para gerar cerca de 750 empregos diretos e indiretos na cidade, com investimento total estimado em R$250 milhões. (Pouso Alegre em Foco)

Terceirização da BR 365 gera protestos

A proposta do Governo de Minas de terceirizar a BR 365, no trecho entre Patrocínio e Montes Claros, tem enfrentando resistência de moradores que utilizam a rodovia e de políticos da região. Eles são contrários à cobrança de pedágios sem a realização de melhorias na pista, como aconteceu no trecho entre Patrocínio e Uberlândia. Na manhã de segunda-feira, 02/02, moradores realizaram um protesto no km 460 da BR 365, no entrocamento com a MG 188. A manifestação foi organizada por lideranças de Coromandel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto realizou paradas de 20 minutos no trânsito, mas ocorreu de forma pacífica. (Jornal de Patrocínio)

Ipatinga lança IpaMove

A Prefeitura de Ipatinga lançou oficialmente o IpaMove, programa que marca o início de uma nova fase da mobilidade urbana na cidade. Mais do que a renovação da frota de ônibus, a iniciativa simboliza uma mudança de visão, identidade e postura do poder público em relação ao transporte coletivo e à forma de pensar a cidade. Durante anos, Ipatinga conviveu com um sistema envelhecido, marcado por frota antiga, com falhas mecânicas recorrentes, baixa eficiência operacional e insatisfação da população. Embora o contrato de concessão previsse frota com idade média de até cinco anos e máxima de dez, esse padrão vinha sendo sistematicamente descumprido, em razão de um entrave histórico, jurídico e financeiro acumulado ao longo de sucessivas gestões. (Portal Silmara de Freitas)

Patos terá festival internacional

Patos de Minas se prepara para receber a primeira edição do Flipatos – Festival Literário Internacional de Patos de Minas. A programação promete colocar a cidade no circuito dos grandes festivais literários do país e valorizar a cultura local como um patrimônio vivo. Serão seis dias de uma extensa programação totalmente gratuita para os amantes da literatura. Com o tema “A Oralidade como Ferramenta da Tradição”, o festival propõe o fortalecimento da identidade cultural por meio da literatura, das artes e das narrativas populares.

PL pode apoiar Roscoe para o Governo

A presença da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Belo Horizonte, pode significar uma série de decisões quanto ao rumo a ser tomado pelo PL em Minas. Relativamente à sucessão ao Governo do Estado, segundo fontes, a cúpula dos liberais em Minas ainda aguarda a definição de uma possível candidatura do senador Cleitinho Azevedo. Para além disso, começam a ser mencionados nomes como o do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que já anunciou a intenção de deixar o cargo em abril. (Edição do Brasil)

Região tem boom imobiliário

Para investidores do mercado de imóveis e para quem planeja adquirir um imóvel em 2026, o ano começou marcado por uma expectativa elevada de valorização em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. O novo ciclo deste boom imobiliário se consolida com a sinalização clara do Copom, em reunião dos dias 27 e 28 de janeiro, de que iniciará a flexibilização da Taxa Selic. Atualmente em 15%, a indicação de queda da taxa ao longo do ano, aliada à nova política de crédito lançada pelo Governo Federal, que amplia o teto de financiamento para imóveis de até R$ 2,25 milhões, reposiciona o setor e redefine o momento das decisões. (Cidade Conecta)

Sete Lagoas sediará evento florestal

Com o slogan “Vamos além da floresta”, será realizado no Parque de Exposições JK, de 19 a 21 de maio, a feira destinada a promover a integração e apresentação de tecnologias e inovações para a cadeia produtiva da siderurgia verde e dos diversos outros segmentos atendidos pelo setor de base florestal, o Expo Minas Florestal. Na última quarta-feira, a sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, reuniu lideranças do setor florestal para diálogo e alinhamento das pautas estratégicas para a realização do evento. (Sete Dias)

