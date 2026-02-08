Imagens: Divulgação FIEMG

Concerto no dia 5 de março abre a Série Artes e Cordas 2026 e marca quatro décadas de trajetória do grupo

A Orquestra SESIMINAS inicia, no dia 5 de março de 2026, as comemorações de seus 40 anos de trajetória com um concerto especial que abre oficialmente a Série Artes e Cordas 2026, no Teatro SESIMINAS BH, às 20h30. O espetáculo reúne artistas convidados que marcaram a história do grupo em diferentes momentos e estilos, reforçando a identidade artística construída coletivamente ao longo de quatro décadas. A apresentação será conduzida pelos maestros Felipe Magalhães, atual regente titular, e Marco Antônio Maia Drumond, fundador e ex-regente titular da Orquestra.

Mais do que uma celebração de datas, o concerto reafirma o que sempre definiu a Orquestra SESIMINAS: um grupo fixo, coeso e longevo, formado por músicos que tocam juntos há muitos anos e que construíram, ao longo do tempo, uma sonoridade própria, reconhecível e aberta ao diálogo com diferentes linguagens musicais. Essa continuidade é um dos pilares da força artística do conjunto, que se mantém ativo, relevante e criativo desde 1986.

Repertório e convidados

O programa do show foi concebido como um reencontro com essa trajetória. Cada artista convidado apresentará trechos de concertos realizados anteriormente com a Orquestra, criando uma narrativa musical que atravessa gêneros, épocas e estéticas. A versatilidade do repertório, marca central do grupo, aparece no trânsito fluido entre a música de concerto e a música popular brasileira e internacional, sempre com arranjos que respeitam a identidade de cada linguagem e ampliam suas possibilidades sonoras.

Entre os convidados estão Marcelo Dai, Titane, Luiza Brina, Nath Rodrigues, Maria Tereza Costa, Mariana Nunes, Vitor Santana, Diego MusicoPai, Juarez Moreira, Toninho Horta, Sérgio Pererê, Túlio Mourão, Maurício Tizumba e Renegado, nomes fundamentais da cena musical mineira e nacional, que representam a diversidade de estilos e parcerias que moldaram a história da Orquestra SESIMINAS ao longo dos anos.

Quatro décadas de história e formação de público

Fundada em 20 de dezembro de 1986, a Orquestra nasceu com a missão de levar música de qualidade aos trabalhadores da indústria mineira e, desde então, ampliou significativamente seu alcance. Ao longo de sua história, realizou mais de 1.200 concertos em pátios de fábricas, escolas, hospitais, praças e salas de concerto, passando por mais de 100 municípios de Minas Gerais. Paralelamente, consolidou um trabalho educativo e de formação de público que se tornou referência, além de manter uma atuação artística consistente nos principais palcos do estado.

? Ao fundar a Orquestra de Câmara do SESIMINAS, não imaginei que iríamos construir um trabalho tão fértil, diversificado e bonito. Ao longo dos anos, ampliamos o repertório, unindo música erudita e popular, e levamos essa experiência a públicos muito diversos. Ver a Orquestra completar 40 anos, com uma longevidade inédita no sistema S no Brasil, é motivo de enorme alegria.

— Marco Antônio Maia Drumond, fundador e primeiro regente

? É uma orquestra que transita por todos os tipos de repertório, que colaborou com artistas fundamentais da música brasileira e que sempre teve uma vocação muito clara para aproximar o público da música de orquestra. Assumir a regência justamente neste momento é uma grande honra e uma grande responsabilidade.

— Felipe Magalhães, regente titular

O concerto do dia 5 de março marca o início de uma programação comemorativa que se estenderá ao longo de 2026, celebrando não apenas a história da Orquestra SESIMINAS, mas sua capacidade contínua de se reinventar, dialogar com diferentes públicos e manter viva uma identidade artística construída no coletivo, no tempo e na escuta.

SERVIÇO

Orquestra SESIMINAS – 40 anos | Abertura da Série Artes e Cordas 2026

Data: 5 de março de 2026

Horário: 20h30

Local: Teatro SESIMINAS BH

Ingressos: R$ 70 (inteira)

Compre o ingresso clicando aqui

Ingressos e programação: https://www.fiemg.com.br/sesi-cultura/programacao/