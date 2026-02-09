Foto: Divulgação/Redes sociais/TM





JF faz concorrência do transporte

A abertura da concorrência do Novo Transporte Público de Juiz de Fora está marcada para a próxima quarta-feira (11). O projeto atual prevê 16 linhas expressas para as ligações diretas com o Centro e 72 pontos de integração com os bairros. A nova estrutura deve oferecer, no mínimo, 254 linhas, distribuídas entre 654 veículos, dos quais 595 serão operacionais e 59 para reserva. Atualmente, a Via JF (que absorveu rotas do Consórcio Manchester) atua com 602 veículos e 271 linhas. A concessão havia sido licitada em 2014, com vigência de 10 anos. (Tribuna de Minas)

15 mil faltam nos procedimentos em Viçosa

Segundo a Prefeitura de Viçosa, cerca de 15 mil pessoas deixaram de comparecer a consultas e outros procedimentos agendados na Secretaria de Saúde de Viçosa, em 2025, para o Cismiv (Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Viçosa). Os dados são do Setor de Marcação e Regulação da Secretaria municipal de Saúde.No total, foram 3.299 consultas com especialistas e 11.639 procedimentos entre janeiro e dezembro que deixaram de ser realizados por conta da ausência de pacientes, o que atrapalha o planejamento e também quem está aguardando na fila. (Folha da Mata)

Triângulo terá radar meteorológico

O Governo de Minas Gerais determinou no último fim de semana, via despacho governamental, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) assegure recursos para garantir a aquisição de um radar meteorológico para atender Uberlândia e cidades do Triângulo Mineiro. Até então, a região era a única do estado que ainda não contava com a proteção. A iniciativa atende uma reivindicação da Prefeitura de Uberlândia e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (Amvap). A aquisição do radar meteorológico para atender os municípios do Triângulo Mineiro tem o objetivo de ampliar a capacidade de monitoramento, prevenir e antecipar possíveis eventualidades climáticas extremas e proporcionar maior segurança à população da região. (Diário de Uberlândia)



Moradores de rua aumentam em Timóteo

Eles estão nas calçadas da Alameda 31 de Outubro, sob marquises e em abrigos nas praças. Já não é raro ver colchões, cobertores e barracas improvisadas, especialmente na região central. Invisíveis para muitos, o número de pessoas em situação de rua cresceu assustadoramente nos últimos dias em Timóteo. Hoje, há inúmeras pessoas vivendo nas ruas da cidade, muitas com problemas graves de saúde mental, dependência de álcool e drogas. Parte dessas pessoas não é da cidade e vem para cá por saber que a cidade não tem uma política específica para a situação, e pela invisibilidade das ruas. (Jornal Bairros Net)

MP entrega escola em Andradas

O Ministério Público de Minas Gerais entregou nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, a nova sede da escola municipal de Andradas. A unidade educacional foi viabilizada com recursos provenientes de indenizações por dano moral coletivo, decorrentes de ações conduzidas pela Promotoria de Justiça da comarca. Ao todo, foram direcionados R$ 7,2 milhões. A construção foi planejada para atender cerca de 600 alunos de diferentes bairros da cidade. A unidade já iniciou suas atividades nesta quarta-feira com 500 estudantes matriculados. (Poços Com)

Patos e região têm nova subestação

A Cemig concluiu obras estratégicas para modernizar o sistema elétrico e aumentar a disponibilidade de energia em Patos de Minas e região, permitindo a conexão a novos clientes em uma região que se desenvolve de forma acelerada. A subestação Patos de Minas 2 passou a operar com capacidade dobrada após a instalação de um novo transformador de potência, garantindo mais confiabilidade e suporte ao desenvolvimento local. O investimento, que totalizou R$ 3,3 milhões, permite que a subestação atenda cerca de 60 mil imóveis de forma direta e indireta, reforçando a infraestrutura elétrica e aumentando a resiliência do sistema elétrico. (Folha Patense)

