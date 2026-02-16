Imagem: Sigma Lithium / Divulgação.

Após vender 150 mil toneladas de Lítio Fino e acionar pré-pagamentos de US$ 96 milhões, companhia anuncia expansão de programas de capacitação profissional e novas frentes de empreendedorismo feminino

A Sigma Lithium consolida seu sucesso comercial ao validar sua tecnologia ambiental inovadora para industrializar subprodutos de lítio, transformando-os em insumos com valor agregado. O material que antes seria considerado perdido passa a ser convertido em óxido de lítio fino de alta pureza com 1% de teor, denominado Lítio Fino, representando nova fonte de receita e ampliando sua eficiência financeira.

A companhia anunciou a venda de 150 mil toneladas de Lítio Fino, em acordo comercial que prevê mais 350 mil toneladas opcionais ao preço de mercado. A receita gerada com esses subprodutos industrializados representa um prêmio verde para os acionistas e será integralmente reinvestida na ampliação da produção no Vale do Jequitinhonha.

Impulsionada pelo crescimento de centros de dados voltados à inteligência artificial, a empresa captura a oportunidade gerada pela demanda global por baterias de lítio destinadas à estabilização de redes elétricas e ao armazenamento de energia renovável.

A retomada da industrialização em grande escala também ativou pré-pagamentos mensais da produção de óxido de lítio concentrado de alto teor acima de 5%, por meio de linha que totalizará US$ 96 milhões ao longo de 2026.

Tecnologia que transforma subproduto em valor

A industrialização do Lítio Fino é resultado da tecnologia de separação por meio denso da Planta Industrial Greentech, no Vale do Jequitinhonha. A unidade incorpora empilhamento a seco de ultrafinos e reutiliza 100% da água.

O Lítio Fino torna-se insumo reciclável para clientes na Ásia, que conseguem recuperar até 60% do lítio contido, produzindo concentrado de alta pureza com teor elevado de 4%. O aperfeiçoamento da tecnologia pode representar receitas adicionais equivalentes à venda de cerca de 70 mil toneladas anuais do produto principal da companhia.

Pré-pagamento de US$ 96 milhões fortalece liquidez

A retomada da industrialização ativou linha de crédito rotativa de US$ 96 milhões vinculada à produção futura de óxido de lítio de alto teor. O primeiro desembolso ocorreu em 13 de janeiro, com juros incidentes de SOFR +1% sobre cada parcela.

O contrato prevê o fornecimento de 70.500 toneladas ao longo de 2026, ao preço de mercado, preservando a exposição à valorização do lítio.

Crescimento que forma pessoas: capacitação profissional e empreendedorismo

A empresa ampliou sua agenda de desenvolvimento socioeconômico no Vale do Jequitinhonha, com foco na geração de emprego e renda nas comunidades vizinhas.

Entre as ações anunciadas estão:

Ampliação do programa Donas de Mim, com mais 60 bolsas de microcrédito, ultrapassando 2 mil mulheres atendidas;

Expansão do Dona de Mim Rural, voltado a famílias dependentes da agricultura e pecuária de subsistência;

Criação do Donas do Saber, programa de troca de experiências entre mulheres das comunidades;

Estruturação de programas de qualificação profissional para mecânicos, soldadores, eletricistas e profissionais de manutenção industrial;

Formação de trabalhadores aptos a atuar também em indústrias de transformação mineral, como as de terras raras.

Zona rural: água, formação e geração de renda

O programa Donas de Mim abriu 120 vagas para capacitações relacionadas ao uso dos reservatórios do programa Água para Todos. Também está em andamento o Ciclo 2 de Formação Empreendedora, voltado a mulheres que transformaram hortas pessoais em quintais produtivos.

Sobre a Sigma Lithium

A Sigma Lithium é uma das principais produtoras globais de lítio, dedicada ao fornecimento de concentrado de óxido de lítio social e ambientalmente sustentável para a cadeia global de baterias elétricas.

Opera o complexo Grota do Cirilo, no Brasil, com a Planta Industrial Greentech, que utiliza empilhamento a seco, reutilização total da água, zero uso de produtos químicos tóxicos e eletricidade 100% renovável.

A companhia possui capacidade nominal de produção de 270 mil toneladas anuais e está construindo uma segunda planta para dobrar esse volume.