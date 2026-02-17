FAEMG SENAR | Divulgação

O Sistema Faemg Senar acaba de incluir dois novos treinamentos no catálogo do Senar Minas, reforçando o compromisso com a qualificação profissional no meio rural. As capacitações atendem demandas técnicas e ampliam as oportunidades de formação para produtores e trabalhadores rurais.

Um dos cursos é o de Gestão Financeira, voltado para a administração da empresa rural. O treinamento aborda princípios financeiros, análise de crédito, planejamento e viabilidade econômica, além de desenvolver a leitura de indicadores e dados para aprimorar o controle de recursos. A capacitação também orienta o uso de ferramentas financeiras na tomada de decisões estratégicas. O curso é presencial, tem carga horária de 24 horas e idade mínima de 16 anos.

A outra novidade é o curso de Operação e Manutenção de Roçadeira, que capacita o trabalhador para a utilização segura e eficiente do equipamento, com foco na durabilidade, na responsabilidade ambiental e na prevenção de acidentes. O conteúdo inclui uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), gestão de resíduos, preparo adequado de combustíveis e lubrificantes, manutenção preventiva e boas práticas no dia a dia. A formação é presencial, com carga horária de 16 horas e idade mínima de 18 anos.

Qualificação

Os novos treinamentos se somam a outros três lançados recentemente: Manutenção de Drone Agrícola, Manejo Integrado de Pragas e Doenças (MIP&D) e Manutenção de Sistemas de Refrigeração em Máquinas Automotrizes Agrícolas e Pesadas Cabinadas.

Produtores, trabalhadores rurais e demais interessados em participar dos cursos devem procurar a entidade cooperada do Sistema Faemg Senar mais próxima e entrar em contato com o Agente de Desenvolvimento Rural (ADR) para consultar a programação disponível em sua região.

Drone Agrícola

O curso de Manutenção de Drone Agrícola se destaca em um cenário em que o campo está cada vez mais tecnológico. Os participantes aprendem sobre os principais conceitos e práticas relacionadas à manutenção de drones utilizados no meio rural: identificação dos componentes da aeronave, uso correto das ferramentas, cuidados com a segurança do trabalho, saúde do operador, entre outros temas.

? É um curso muito completo, em que o Sistema Faemg Senar reafirma o compromisso de oferecer treinamento em tecnologia com qualidade para os produtores rurais, explicou o instrutor Francismar Silva Coelho.

O curso piloto foi realizado em Aimorés, no Leste de Minas, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais do município. Para o presidente do Sindicato, Josimar Zuccon (Tampinha), a realização do curso na região representa um avanço importante para a agricultura.

Entre os participantes, a avaliação foi positiva. O produtor rural Marcos Parentes Faria ressaltou o aproveitamento do conteúdo.

? Aprendi bastante e saí mais confiante. É um investimento que realmente faz a diferença no dia a dia do produtor. Para quem quer atuar nessa área, é uma grande oportunidade que abre novas portas, afirmou.

O analista técnico de Formação Profissional Rural do Sistema Faemg Senar, Alexandre Matos Martins, que acompanhou o curso em Aimorés, ressaltou que o treinamento passa a integrar o portfólio da instituição na área de drones, contemplando desde a operação básica — para quem nunca pilotou uma ARP (Aeronave Remotamente Pilotada) — até mapeamento, pulverização, emissão do CAAR (Certificado de Aplicação Aeroagrícola Remota) e manutenção das aeronaves.

? Com essa formação, o participante pode acessar todos os nossos treinamentos e sair preparado para atuar no mercado de trabalho, atendendo às necessidades do agro tecnológico, afirmou.