Por Antônio Pitangui de Salvo, produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente do Sistema Faemg Senar

O ano de 2026 será decisivo para Minas Gerais e para o Brasil. Em um cenário marcado por eleições, desafios econômicos globais e debates ainda polarizados, o agro mineiro precisa reafirmar seu papel estratégico e, acima de tudo, sua capacidade de diálogo, união e posicionamento institucional.

Nos últimos anos, o setor agropecuário demonstrou, com números e resultados concretos, sua força econômica. A agropecuária ultrapassou setores históricos da economia mineira em participação nas exportações, gerou empregos, garantiu o abastecimento e contribuiu de forma decisiva para o superávit comercial brasileiro. No entanto, essa relevância ainda não se reflete, na mesma proporção, em representação e influência política. Reduzir essa distância é um desafio que precisa ser enfrentado com maturidade, organização e unidade.

Fortalecimento da base e representação legítima

No Sistema Faemg Senar, a construção de uma representação sólida começa pela base. O fortalecimento dos sindicatos rurais é essencial para garantir legitimidade e consistência institucional. O contato direto com os produtores, por meio das entidades regionais, permanece como prioridade.

É no interior que o agro acontece, produz, gera renda e sustenta milhares de famílias. É ali que a presença institucional precisa ser constante, ouvindo, orientando e construindo soluções conjuntas.

Atuação política com equilíbrio e pluralidade

Em um ano eleitoral, a atuação política do setor precisa ser ampliada sem confronto ou radicalização. O Sistema Faemg Senar seguirá dialogando com todos os campos políticos e apoiando, de forma clara e transparente, representantes públicos que compreendam a importância estratégica do agro e atuem efetivamente na defesa dos produtores rurais.

Democracia se constrói com pluralidade, não com silenciamento. A existência de diferentes visões políticas é sinal de maturidade institucional, desde que acompanhada de respeito e disposição para o diálogo.

Agro moderno, responsável e competitivo

O agro do século XXI não cabe em rótulos ultrapassados. O produtor rural mineiro é eficiente, competitivo e comprometido com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. A produção ocorre com responsabilidade, tecnologia e sustentabilidade, transformando o que nasce no campo em renda, emprego e qualidade de vida.

No cenário internacional, a competitividade brasileira desperta atenção e também resistência. Barreiras comerciais, subsídios e medidas protecionistas evidenciam o reconhecimento do potencial produtivo do país. Por isso, Minas Gerais precisa permanecer vigilante na defesa de seus produtores.

Alinhamento institucional para crescimento sustentável

Sindicatos, cooperativas, associações e todo o setor produtivo precisam caminhar de forma alinhada. O avanço econômico só será sustentável quando acompanhado de organização, representatividade e respeito político.

Esse é o compromisso do Sistema Faemg Senar: atuar com diálogo e firmeza, defendendo quem produz e contribuindo para a construção de um futuro mais equilibrado, justo e próspero para Minas Gerais e para o Brasil.

