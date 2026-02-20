

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)





Em Uberlândia cesta ultrapassa R$ 700

O começo de 2026 trouxe um peso extra para o bolso dos moradores de Uberlândia. Dados divulgados pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da UFU (Cepes), ligado à Universidade Federal de Uberlândia, mostram uma inflação de 0,24% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em janeiro. Devido à alta de alguns alimentos, o preço médio da cesta básica chegou a R$ 709,16 no último mês. O principal impacto da inflação veio do grupo Transportes, que subiu 1,20% em janeiro. (Diário de Uberlândia)

Carnaval de BH bate novo recorde

Entre sábado (14) e terça-feira (17), cerca de 6,5 milhões de pessoas participaram dos blocos e eventos na capital mineira — um aumento de aproximadamente 500 mil foliões em relação a 2025, quando 6 milhões ocuparam as ruas da cidade. O crescimento foi de cerca de 8,3%. Além da multidão espalhada por avenidas, bairros e praças, o impacto econômico também confirmou a força da festa. A rede hoteleira registrou ocupação média de 85,62% durante o chamado Carnaval da Liberdade. (Balcão News)

Zona da Mata recebe recursos

O deputado federal Nikolas Ferreira e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, cumpriram agenda oficial em Juiz de Fora na manhã desta quinta-feira (19/02). A visita, articulada pela vereadora Roberta Lopes, serviu para o anúncio de R$ 14 milhões destinados à 4ª etapa do Distrito Industrial. A passagem por Juiz de Fora abriu um roteiro que prevê cerca de R$ 100 milhões em investimentos na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. No turno da tarde desta quinta-feira (19/02), a comitiva seguiu para Ponte Nova para anunciar recursos destinados ao Anel Viário. (RCW TV)

Vinícola transforma tradição em negócio

Entre as montanhas de Andradas, no Sul de Minas Gerais, uma história centenária ganha novo fôlego a cada safra. Nesse cenário de solo de origem vulcânica, José Procópio Stella decidiu transformar memória familiar, conhecimento técnico e paixão pelo vinho em um projeto vitivinícola com identidade própria. À frente da vinícola Stella Valentino, conduz um negócio estruturado desde o vinhedo, aprimorado na adega e consolidado na experiência oferecida ao visitante. (Terra do Mandu)

BH Airport inaugura cabines de descanso

Nove cabines de descanso, com funcionamento 24h por dia, nos sete dias da semana. Esta é a novidade que o BH Airport está trazendo para os passageiros, em parceria com a Siesta Box, empresa especializada em micro-hotelaria em aeroportos. As cabines têm 5m² e foram projetadas para oferecer conforto, privacidade e praticidade aos viajantes que precisam de algumas horas de descanso em longas conexões, antes ou depois dos voos. Cada unidade é equipada com cama, ar-condicionado e TV a cabo, permitindo períodos de descanso de até 12 horas. (MG Turismo)

Centro Judiciário percorre cidades

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, os municípios de Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha, receberam atividades de itinerância promovidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Jacinto, com apoio da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante a ação, foram registrados 152 atendimentos, que resultaram em 27 audiências e na formalização de 19 acordos. (Diário Tribuna)

Diocese poderá editar folheto litúrgico

A Diocese de Divinópolis realizou, no sábado (14/02), a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, na Cúria Diocesana, reunindo coordenadores de pastorais e sacerdotes para tratar de pautas estratégicas voltadas à organização e fortalecimento das ações evangelizadoras no território diocesano. Entre os principais temas discutidos esteve a proposta de criação de um folheto litúrgico próprio da Diocese. A iniciativa deverá ser testada inicialmente nas Foranias do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Carmo, como experiência piloto antes de uma possível ampliação para todas as paróquias. (Portal MPA)

