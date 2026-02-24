Foto: Eugênio Sávio





Produção de cachaça ganha reforço

Símbolo da cultura mineira e um dos pilares da economia em diversas regiões do estado, a cachaça está no centro de um acordo firmado entre o Instituto Mineiro de Agropecuária e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A iniciativa estabelece uma atuação conjunta voltada à ampliação da produção regular no estado e prevê capacitações, ações educativas e articulação com circuitos turísticos. Neste primeiro momento, a iniciativa mobiliza equipes da Secult e do IMA, além das oito coordenadorias regionais do instituto envolvidas (Belo Horizonte, Oliveira, Juiz de Fora, Guanhães, Governador Valadares, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia). (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/producao-regular-de-cachaca-ganha-reforco-com-acordo-firmado-entre-instituto-mineiro-de-agropecuaria-e-secult/





Subestação Divinópolis 3 é energizada

A Cemig colocou em operação, nesse mês, a Subestação Divinópolis 3, nova unidade instalada no bairro Savassi, em Divinópolis. Com capacidade instalada de 50 MVA e representando um investimento de R$ 43,6 milhões, a subestação é um reforço estratégico para o sistema elétrico do Centro-Oeste mineiro e passa a atender mais de 118 mil habitantes de Carmo do Cajuru, Divinópolis e São Gonçalo do Pará, incluindo importantes complexos industriais da região. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/subestacao-divinopolis-3-e-energizada-e-entra-em-operacao-com-investimento-de-r-436-milhoes/





Vereador de Serra dos Aimorés cassado

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais cassou, por maioria de votos, o mandato do vereador Paulo Sérgio Manoel, conhecido como PC do Povo, do município de Serra dos Aimorés, por fraude à cota de gênero nas eleições municipais. De acordo com o Tribunal, ficou comprovado que o Partido Social Democrático (PSD) lançou candidatura feminina fictícia apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de 30% de candidaturas de mulheres exigido pela legislação eleitoral. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/tre-mg-cassa-vereador-de-serra-dos-aimores





UFTM anuncia expansão de cursos

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) deu um passo decisivo para o fortalecimento do ensino superior na região. Em reunião geral realizada com os Grupos de Trabalho (GTs) responsáveis e a gestão, foi definido a implementação de oito novos cursos entre 2026 e 2027. Após consulta aos institutos, ainda em 2023, o Conselho Superior da universidade aprovou uma lista de propostas de cursos enviada ao Ministério da Educação. Os novos cursos contemplarão as unidades de Iturama e Uberaba. A seleção busca atender tanto a demandas históricas quanto a novas tendências do mercado de trabalho. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/141766/uftm-anuncia-a-segunda-maior-expansao-de-cursos-de-sua-historia





Empregabilidade de ex-alunos perto de 90%

A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2023-2025 aponta que 87,6% dos ex-estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Minas Gerais estão inseridos no mercado de trabalho. Além da alta taxa de empregabilidade, os egressos mineiros registram incremento médio de renda de 94,5% em comparação com outros profissionais que exercem a mesma ocupação. O desempenho estadual acompanha o cenário nacional. Em todo o País, 86,7% dos ex-alunos do Senai conseguem colocação profissional. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/empregabilidade-de-ex-alunos-do-senai-em-minas-gerais-chega-a-quase-90/





Emendas têm regras em Ipatinga

A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou, em segunda votação, o Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, que altera as diretrizes para a execução orçamentária no exercício de 2026. A matéria estabelece novos procedimentos para a apresentação, análise e cumprimento das emendas parlamentares impositivas. O texto ratifica que as emendas individuais correspondem a 2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, sendo que 50% deste montante deve ser obrigatoriamente destinado a ações e serviços públicos de saúde (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/camara-de-ipatinga-aprova-novas-regras-para-execucao-de-emendas-impositivas/





Servidor de Araxá tem aumento de 6%

A Câmara Municipal de Araxá aprovou, nesta quinta-feira (19), o projeto de lei do Executivo que garante o reajuste salarial de 6% para os servidores públicos municipais ativos e inativos. Além da recomposição nos vencimentos, a medida amplia o vale-alimentação, que salta de R$ 770 para R$ 900, beneficiando funcionários efetivos, contratados e comissionados. Os aposentados e pensionistas também foram contemplados com a atualização do auxílio financeiro, que passa de R$ 650 para R$ 710. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/aprova-reajuste-salarial-de-6-e-aumento-no-vale-alimentacao-dos-servidores-municipais/