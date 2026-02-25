Foto: PMOP/Reprodução/ Marcos Delamore





Ouro Preto recebe 300 milhões de investimento

A ITA Alimentos, empresa brasileira de laticínios e distribuição de produtos alimentícios, apresentou, na última sexta-feira (20), o projeto de implantação de uma nova unidade no distrito de Amarantina, em Ouro Preto. O investimento será de cerca de R$ 300 milhões, o que representa um dos maiores aportes financeiros privados da história do município mineiro. Segundo a Prefeitura, a chegada da nova unidade promete impulsionar a geração de empregos, renda e o desenvolvimento econômico da cidade histórica mineira. (O Liberal)

MoC deve produzir polilaminina

A cidade de Montes Claros passa a integrar o cenário de uma das pesquisas mais promissoras da medicina regenerativa contemporânea. O município deverá se tornar um dos principais polos de produção da polilaminina, medicamento inovador voltado ao tratamento de lesões medulares. O avanço representa não apenas um marco para a ciência nacional, mas também reforça o protagonismo da maior cidade do norte de Minas no segmento farmacêutico. A produção do medicamento contará com investimentos do Laboratório Cristália, empresa que já possui forte presença industrial no município e que aguarda a autorização da Anvisa para a fabricação comercial do produto. (Gazeta Norte Mineira)

Câmara acata denúncia contra prefeito

Em sessão marcada por intenso debate político e grande expectativa, a Câmara Municipal de Poços de Caldas acatou, por 8 votos contra 6, a denúncia apresentada contra o prefeito Paulo Ney. A partir da decisão, passa a correr o prazo de até 90 dias para a tramitação do processo, período em que serão analisados os elementos apresentados e ao final será definido se haverá ou não a abertura formal de processo de cassação do mandato. Jornal Mantiqueira)

Itatiaiuçu aposta em diversificação

A Prefeitura de Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem intensificado a estratégia para reduzir a dependência da mineração e ampliar a base produtiva do município. Atualmente, cerca de 85% da arrecadação ainda está ligada à atividade mineral, principalmente ao minério de ferro. “Hoje nós ainda somos um pouco reféns da mineração. É a principal fonte de renda do município”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosiane Cunha. Segundo dados apresentados pela equipe técnica da pasta, a dependência gira em torno de 85%, uma realidade comum nas cidades mineradoras. (Diário do Comércio)

Abastecimento ampliado em Patos

A Copasa concluiu, em janeiro de 2026, as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em Patos de Minas. As intervenções, que geraram 40 empregos, receberam um aporte de R$ 23,4 milhões, aumentando em 30% a eficiência operacional na cidade. Cerca de 160 mil moradores foram beneficiados. Mais quantidade de água disponível proporciona maior segurança hídrica. Em casos que demandam interrupção do fornecimento, seja para manutenções preventivas, corretivas ou de melhoria, os imóveis ficam menos tempo sem água. (Folha Patense)

Gastronomia avança em Teófilo Otoni

Empreendedores de alimentação fora do lar que integram o Prepara Gastronomia, do Sebrae Minas, encerraram 2025 com a percepção de um aumento médio de 12% no faturamento em seus estabelecimentos. Diante desse cenário positivo, o Sebrae Minaslança, em 23 de fevereiro, na sede da instituição, mais uma edição do programa voltado à orientação de microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPEs), com faturamento de até R$ 4,8 milhões. (Diário Tribuna)

