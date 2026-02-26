FAEMG SENAR | Divulgação

Técnicos de Saúde no Campo que atuarão diretamente nas propriedades rurais mineiras participam, nesta semana, de uma capacitação metodológica do Programa Saúde no Campo, na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte. A etapa reúne 32 profissionais das regionais de Juiz de Fora e Sete Lagoas, marcando o avanço da expansão do programa no estado.

A iniciativa integra uma estratégia inédita em Minas Gerais: levar ações estruturadas de prevenção e promoção da saúde diretamente às propriedades rurais, de forma individualizada e personalizada. O público atendido é composto por produtores assistidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), ampliando o cuidado para além da produção e incorporando a dimensão da saúde rural.

- Essa é uma capacitação metodológica para que nós possamos alinhar as diretrizes do programa, tornando assim os técnicos mais capacitados e mais embasados para levar todo o conhecimento e melhorar ainda mais a qualidade de vida do produtor rural lá no campo, afirma a analista de Promoção Social do Sistema Faemg Senar, Marília Costa.

Os primeiros resultados positivos são reflexo do projeto-piloto iniciado em outubro de 2025, nas regionais de Araçuaí e Governador Valadares, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que atualmente acompanha cerca de 360 famílias. Com a nova etapa de capacitação, a iniciativa se prepara para expandir o atendimento às regiões de Juiz de Fora e Sete Lagoas, ampliando a presença da saúde preventiva no meio rural mineiro.

Leane Pereira Viana, que já atua como técnica de Saúde no Campo na região de Araçuaí, também participa da capacitação. Ela atende 30 produtores e reforça o impacto do programa nas propriedades rurais.

- Levar a saúde até a casa do produtor faz toda a diferença. Muitos não têm tempo de ir aos centros de saúde e acabam buscando atendimento só quando já estão doentes. O programa é voltado para a prevenção e tem sido muito importante na vida deles.

A capacitação ocorre até o dia 27 de fevereiro e contempla conteúdos que reforçam a metodologia de atuação dos profissionais em campo.

Atendimento contínuo e personalizado

O modelo do Programa Saúde no Campo é semelhante ao do ATeG em termos de estrutura operacional. Cada equipe conta com um supervisor de Saúde Rural, enfermeiro responsável pelo acompanhamento técnico, e 15 técnicos de Saúde Rural, que podem ser enfermeiros ou técnicos de enfermagem.

Cada profissional atende, em média, 30 propriedades rurais, realizando visitas mensais para avaliar condições de saúde, identificar fatores de risco, planejar medidas preventivas e incentivar o cuidado individual e coletivo.

Além das visitas presenciais, o programa prevê acompanhamento por telessaúde e a entrega de kits personalizados de higiene pessoal, adaptados por faixa etária, e de primeiros socorros. A iniciativa também busca fortalecer a articulação com Sindicatos Rurais, prefeituras e instituições de saúde parceiras, ampliando o acesso a serviços especializados conforme as demandas identificadas em cada comunidade.