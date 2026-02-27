Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil







COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Exames da CNH com teto de R$ 180 em Minas

A Justiça Federal suspendeu, no início do mês, a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) que havia interrompido a aplicação do teto nacional para os exames exigidos na obtenção e na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a decisão, fica mantido o limite de R$ 180 para a soma da avaliação psicológica e do exame de aptidão física e mental no Estado. O entendimento reconhece que a competência para fixar os valores é da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão responsável pela regulamentação no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito. Em Minas, antes da aplicação da norma federal, a soma dos exames chegava a R$ 443,70. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br





Cafeicultores de olho na Femagri

A Femagri 2026 – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas chega à sua 25ª edição consolidada como uma das principais vitrines de tecnologia e oportunidades de negócios da cafeicultura. O evento será realizado de 18 a 20 de março, das 8h às 18h, em Guaxupé-MG, reunindo produtores de café e de grãos em busca de inovação, gestão eficiente e crescimento sustentável. A expectativa é receber mais de 42 mil visitantes ao longo dos três dias. Promovida pela Cooxupé, a feira contará com 120 expositores. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cafeicultores-do-sul-de-minas-e-de-sp-estao-de-olho-em-negocios-na-femagri-2026





Professores da Univale premiados

Professores do curso de Medicina Veterinária da Univale conquistaram o 3º lugar na etapa estadual do Prêmio Educador Transformador, na categoria Inovações Pedagógicas e Metodologia Ativa. A premiação é realizada pelo Sebrae e outras instituições e o reconhecimento veio pela atividade “Escape da infecção”, um desafio no formato Escape Room, e os docentes Kelly Lima, Mariáurea Matias Sarandy e Victor Negrão Póvoa receberão o prêmio em Belo Horizonte na próxima terça-feira (3 de março). (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/professores-de-medicina-veterinaria-da-univale-conquistam-premio-estadual-por-inovacao-pedagogica-e-metodologia-ativa/





Celebração da Páscoa em Monte Verde

A chegada do outono inaugura uma das épocas mais charmosas do calendário de viagens na Serra da Mantiqueira, e vem acompanhada do feriado prolongado da Semana Santa e da Páscoa, convite perfeito para dias de descanso em meio ao clima ameno da montanha. Em Monte Verde (MG), destino entre os mais desejados da estação, a combinação entre temperaturas agradáveis, paisagens naturais e hospitalidade de charme cria o cenário ideal tanto para viagens românticas quanto para viagens em família. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/dois-hoteis-em-monte-verde-para-celebrar-a-pascoa-na-serra-da-mantiqueira/





MG ganha recicladora de veículos

O Grupo Sada inaugurou nesta quarta-feira (25), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Igar Reciclagens (Igar), primeira e maior recicladora integrada de veículos do Brasil. Com investimento de R$ 200 milhões, a unidade terá capacidade para processar até 300 mil veículos por ano, transformando resíduos automotivos em matéria-prima reutilizável e estruturando uma nova frente de logística reversa no País. Fruto de parceria com a ArcelorMittal Brasil, o empreendimento foi desenvolvido ao longo de quase uma década e concluído no ano em que o grupo mineiro celebra 50 anos de atuação. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/primeira-recicladora-integrada-de-veiculos-do-brasil-e-inaugurada-pelo-grupo-sada/





Entidade quer adesão do Norte em programa

A União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Ministério da Educação (MEC) fizeram um apelo aos municípios do Norte de Minas para ampliarem a adesão ao Programa Escola das Adolescências, apresentado durante seminário realizado na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, em Montes Claros. O encontro contou com a participação de dezenas de secretários municipais de educação. Segundo os indicadores, Minas Gerais deveria ter 1.607 escolas participantes do projeto, mas apenas 1.280 aderiram. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/em-evento-da-amams-undime-e-mec-pedem-maior-adesao-do-norte-de-minas-ao-programa-escola-das-adolescencias/