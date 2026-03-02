Crédito: Cedro/Divulgação

Com investimentos logísticos no Brasil até 2031, holding amplia presença em infraestrutura com projetos ferroviários, portuários e planta de pellet feed de redução direta em Mariana

Agência Minera Brasil

A Cedro Participações anunciou um plano de investimentos de aproximadamente R$ 5 bilhões ao longo dos próximos cinco anos em projetos estratégicos de logística no Brasil. A holding, que atua nos segmentos de mineração, logística, agro e infraestrutura, é controlada pelo empresário mineiro Lucas Kallas.

Um dos principais projetos é o desenvolvimento do Porto do Meio, terminal privado localizado em Itaguaí, no litoral fluminense. Com investimento estimado em R$ 3,6 bilhões, o empreendimento está situado entre áreas operacionais da Vale e da CSN, reforçando seu posicionamento estratégico para o escoamento da produção mineral.

Em Minas Gerais, a Cedro avança na implantação da Shortline Serra Azul, uma ferrovia de curta distância com 26,5 quilômetros de extensão, que receberá R$ 1,5 bilhão em aportes. Segundo a holding, o projeto tem potencial para retirar cerca de 5 mil carretas por dia da BR-381, contribuindo para a redução de emissões de poluentes e para o aumento da segurança viária em um dos trechos mais movimentados do estado.

Impacto econômico e arrecadação

O impacto fiscal dos investimentos também é relevante. A operação do terminal portuário no Rio de Janeiro deverá gerar R$ 1,2 bilhão em ISS para os municípios da região. Já a ampliação das atividades em Mariana projeta a arrecadação de R$ 350 milhões em tributos, além de R$ 100 milhões em Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Investimento em minério de alto teor

Além da logística, a Cedro Participações aposta na produção de minério de ferro de alto teor voltado à transição energética. A companhia está investindo cerca de US$ 700 milhões na construção de uma planta de pellet feed de redução direta em Mariana (MG).

- Esse material é essencial para a fabricação de aço mais limpo, com potencial de reduzir em até 50% as emissões de carbono na siderurgia.

Afirma Lucas Kallas, ao destacar que o pellet feed é um concentrado de minério de ferro de altíssimo teor, com baixos níveis de impurezas, utilizado como principal insumo na produção de pelotas.