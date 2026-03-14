Federação mobilizou empresas do Conselho Estratégico para apoiar a restauração da instituição centenária, referência em saúde 100% SUS e patrimônio histórico de Belo Horizonte

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) participou, nesta quarta-feira (11/3), da apresentação dos avanços das obras de restauração da fachada da Santa Casa BH, instituição centenária que é referência em saúde de qualidade 100% SUS e um dos marcos históricos e arquitetônicos mais emblemáticos de Belo Horizonte.

O encontro reuniu representantes do setor produtivo, patrocinadores e autoridades para conhecer o andamento da primeira etapa do projeto e as próximas fases da iniciativa.

A restauração integra um projeto amplo de valorização do patrimônio histórico da instituição e de modernização do complexo hospitalar, que busca unir preservação arquitetônica, inovação e desenvolvimento urbano.

Durante o evento, foram apresentados os trabalhos já realizados na parte frontal do hospital, as técnicas empregadas na obra e os próximos passos da intervenção.

Na segunda etapa, que terá início ainda em 2026, a ala D também passará pelo mesmo processo de restauração. Em seguida, será realizada a intervenção na fachada posterior, atualmente em fase final de planejamento.

A estimativa inicial é de aproximadamente R$ 125 milhões em investimentos nas quatro etapas da intervenção, incluindo o projeto luminotécnico. Apenas a primeira fase recebeu cerca de R$ 9 milhões em recursos.

Apoio do setor produtivo

Durante o encontro também foram anunciados novos investimentos destinados ao fortalecimento das atividades da instituição.

A Jaguar Mining e o Grupo Avante destinarão recursos diretos para a Santa Casa BH, como destacou o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe. Segundo ele, a verba contribuirá para ampliar o apoio às ações assistenciais e estruturais da entidade.

A Federação teve papel importante na mobilização de empresas que integram o Conselho Estratégico da FIEMG, contribuindo para viabilizar a preservação de um patrimônio simbólico da capital mineira.

? Para a indústria mineira, é motivo de satisfação apoiar a restauração de um patrimônio tão simbólico para o estado. Mobilizamos empresas que integram o Conselho Estratégico da FIEMG, especialmente do setor mineral, para contribuir com essa iniciativa. É uma forma de preservar a história e a arquitetura da guardiã da saúde em Minas Gerais, permitindo que a Santa Casa siga direcionando seus recursos assistenciais para aquilo que é sua essência: o cuidado com as pessoas, afirmou Roscoe.

O provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto, ressaltou que o projeto marca um novo momento para a instituição.

? Há anos observávamos que a fachada precisava dessa restauração. Buscamos parceiros que pudessem viabilizar esse projeto e vimos o quanto eles se engajaram. Agora damos um passo além: não estamos apenas restaurando paredes, estamos preparando a Santa Casa BH para os próximos 100 anos, preservando sua história e projetando inovação para Belo Horizonte, disse.

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, também participou da cerimônia e destacou a importância da iniciativa.

? A Santa Casa é o maior hospital da rede SUS de Minas Gerais, só que muitas vezes não sobra recurso para reformas. Por isso, hoje temos a alegria de comemorar esses avanços, afirmou.

Parcerias e financiamento

O projeto de restauração da fachada da Santa Casa BH foi contemplado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio de empresas como Supermercados BH, Minerita, Kinross Brasil, AngloGold Ashanti, Grupo Avante, J. Mendes, By Moto, Hypofarma, Novartis Brasil, Geopar, Grupo Multitécnica, Cedro Mineração, Patrus Transportes, Mhédica e Verde Distribuidora, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Também apoiam projetos de impacto assistencial da instituição as empresas Usiminas, Lhoist e ArcelorMittal, por meio do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo da Infância e Adolescência.

Clique aqui e confira mais fotos do evento.

Imprensa FIEMG