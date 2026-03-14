COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

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UFU faz primeiro transplante alogênico

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia realizou o primeiro transplante de medula óssea alogênico, feito com a medula de uma doadora. O primeiro receptor passou pelo processo de condicionamento e recebeu a medula de sua irmã no mês passado. A unidade teve seu credenciamento aprovado pelo Ministério da Saúde para a realização de transplantes alogênicos no segundo semestre de 2025. Neste ano, todos os processos de padronização e as solicitações necessárias para a realização do primeiro transplante alogênico foram concluídos. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40049/hospital-de-clinicas-da-ufu-realiza-primeiro-transplante-alogenci

Cleitinho e Mateus dividem a direita

No cenário eleitoral mineiro, há sinais evidentes que não deixam dúvidas: o senador Cleitinho Azevedo decidiu colocar sua pré-candidatura ao Governo de Minas na rua. Esse movimento revela uma certa divisão dentro do grupo ideológico da direita, enquanto o vice-governador Mateus Simões já participa de atos políticos desde o final do ano passado. A novidade da semana é o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luís Eduardo Falcão. Desde que apareceu bem avaliado nas pesquisas, seu nome passou a ser cogitado para compor a chapa de Cleitinho como vice. (Edição do Brasil)

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Usiminas movimenta R$ 7,8 bilhões

A Usiminas reafirma seu papel estratégico na economia de Minas Gerais, impulsionando a cadeia produtiva local com a movimentação de R$ 7,8 bilhões destinados à contratação de fornecedores no Estado, conforme registrado em 2025. O montante representa o fortalecimento de empresas de diferentes portes e segmentos em todas as regiões onde a companhia mantém operações. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/usiminas-movimenta-r-78-bilhoes-com-fornecedores-mineiros/

Eleição da Câmara na justiça

A Justiça suspendeu os efeitos de uma decisão liminar e reconheceu a legalidade da sessão extraordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2026 que resultou na eleição do vereador Luciano Gomes como presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont. No pedido de reconsideração à Justiça foram apresentados ofício coletivo, subscrito por 9 vereadores, formando maioria absoluta da Casa Legislativa, sustentando a legalidade da convocação extraordinária com base no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, comprovando a convocação de reunião extraordinária a ser realizada após a sessão especial de posse do vereador José Abud. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=655054

Inhapim instala biodigestores

A Prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está dando continuidade ao projeto de tratamento de esgoto sanitário na bacia do Córrego São Silvestre com a implantação gratuita de fossas sépticas biodigestoras para comunidade. Nesta etapa, além da bacia do Córrego São Silvestre que abastece a cidade de Inhapim, o projeto será expandido para a bacia do Córrego dos Januários. O município fez um investimento em mais 100 fossas sépticas biodigestoras nesta fase, o que representa um avanço significativo do projeto que busca evitar o lançamento de esgoto sem o devido tratamento nos Córregos São Silvestre e Januários, (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/inhapim-adquire-biodigestores-para-implantacao-na-bacia-dos-corregos-sao-silvestre-e-januarios/

BH recebe o 13º Festival do Japão

Belo Horizonte recebe neste final de semana o 13º Festival do Japão em Minas, no espaço do Expominas em Belo Horizonte. A cultura japonesa está cada vez mais presente no Brasil, influenciando jovens e adultos em diversos aspectos do cotidiano. O Festival do Japão em Minas consolidou-se como o maior evento de promoção da cultura japonesa no estado, reunindo milhares de visitantes no Expominas e integrando o calendário cultural mineiro. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/bh-recebe-o-13o-festival-do-japao-em-minas-2/

Mulher ganha secretaria em Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teófilo Otoni inaugurou nesta sexta-feira a nova sede da Secretaria Municipal da Mulher e da Família, localizada na Avenida Alberto Laender, bairro São Diogo. A pasta passa a ser conduzida pela secretária Fabíola Marinho e representa um avanço nas políticas públicas voltadas à proteção, valorização e apoio às mulheres e às famílias do município. O novo espaço foi estruturado para atuar no acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência, além de desenvolver projetos sociais. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32894