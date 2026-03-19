COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

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MoC se previne no transporte coletivo

A Prefeitura de Montes Claros anunciou a adoção de medidas preventivas para assegurar a continuidade do transporte coletivo urbano, diante do cenário de instabilidade no abastecimento e nos preços de combustíveis que afeta diversos setores no Brasil e no mundo. De acordo com a administração municipal, a situação está relacionada a fatores internacionais, incluindo os impactos da Guerra no Oriente Médio, que têm provocado oscilações no mercado de energia e reflexos diretos na cadeia de abastecimento. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-de-montes-claros-adota-medidas-para-garantir-continuidade-do-transporte-coletivo-diante-de-instabilidade-no-combustivel/

Guia revela destino de Minas Gerais

O Brasil é o quinto maior País do mundo em extensão territorial, mas, na prática, muitos viajantes ainda concentram seus roteiros nos destinos mais tradicionais. De olho em uma mudança de comportamento, o Kayak lançou um guia com os 20 destinos subestimados do Brasil para conhecer em 2026, e Minas Gerais aparece entre os destaques. Capitólio é a cidade mineira que aparece na lista da plataforma. A cidade e sua região podem ser um refúgio em Minas Gerais, especialmente para quem quer inovar no roteiro e sair dos clássicos passeios históricos. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/turismo/guia-revela-destinos-subestimados-do-brasil-com-destaque-para-minas-gerais/

Nova Policlínica de Itatiaiuçu está pronta

A tão aguardada nova Policlínica Municipal já está pronta. A informação foi confirmada pelo prefeito Romer Soares. A previsão é que o espaço seja oficialmente inaugurado em junho deste ano, mas, antes disso, ainda é necessário concluir etapas finais, como a aquisição de equipamentos e móveis planejados, que estão em processo de licitação. O prédio, localizado na Rua Itaúna, esquina com a Avenida José Francisco da Silva, possui mais de 2 mil m² distribuídos em quatro andares. A expectativa é que a nova unidade amplie significativamente a capacidade de atendimento e fortaleça a rede pública de saúde do município. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/saude-de-qualidade-nova-policlinica-esta-pronta

Câmara aprova denúncia contra vereador

Os vereadores da Câmara Municipal de Muriaé aprovaram por unanimidade o pedido de apreciação para a cassação do vereador Devail Correa. A solicitação tem como base possíveis irregularidades relacionadas a licitações ocorridas em 2018. De acordo com as informações apresentadas, uma empresa criada em 2017 estaria envolvida nas supostas fraudes. A acusação teria sido apontada pelo Ministério Público há cerca de dez dias. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16247/camara-de-vereadores-aprova-por-unanimidade-denuncia-de-cassacao-de-devail-correa

Sete Lagoas recebe Varejo + Experience

Para orientar empreendedores que desejam se capacitar, melhorar a gestão do negócio e ampliar as vendas, o Sebrae Minas promove, no dia 16 de abril, mais uma edição do Varejo + Experience. Com foco em vendas, digitalização, gestão e resultados, o evento retorna a Sete Lagoas para apoiar micro e pequenas empresas a atrair clientes, aumentar o faturamento e crescer com estratégia no setor varejista. (Diário Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/sete-lagoas-recebe-nova-edicao-do-varejo-experience-saiba-como-participar

Início das obras de IF em Caratinga autorizado

A construção do campus Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) em Caratinga, no Colar Metropolitano do Vale do Aço, foi autorizada pelo Ministério da Educação. A obra será executada pela empresa O K Empreendimentos Construções e Serviços Ltda., vencedora da licitação. O investimento total é de R$ 16.321.628,96, conforme o contrato já assinado, enquanto o prazo de vigência é de 36 meses. A assinatura do termo de autorização ocorreu segunda-feira (16), em visita ao colégio de dirigentes da Reitoria do IF Sudeste MG, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0132318-mec-assina-autorizacao-para-inicio-das-obras-de-instituto-federal-em-caratinga

JF apoia produtor rural

A Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) de Juiz de Fora realizou, na tarde de segunda-feira (16/03), a abertura dos envelopes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ao todo, 36 agricultores familiares apresentaram propostas para fornecer mais de 30 toneladas de produtos, incluindo verduras, legumes, ovos e manteiga. O investimento, de R$ 294.868,99 em recursos federais, visa abastecer Restaurantes Populares e Cozinhas Solidárias do município. Agora, a Comissão Especial de Credenciamento avaliará a documentação dos participantes para a posterior publicação do resultado final. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/prefeitura-de-juiz-de-fora-avanca-com-editais-para-fortalecer-o-produtor-rural-e-garantir-seguranca-alimentar