Evento reúne mais de 6 mil produtores no Expominas, evidenciando a força e a união do agro mineiro

O reconhecimento das pessoas que impulsionam o agronegócio em Minas Gerais e a valorização do setor como motor da economia, da geração de empregos e da segurança alimentar marcaram o evento “Agro – A Força de Minas”, realizado nesta quarta-feira (18), no Expominas, em Belo Horizonte. Promovido pelo Sistema Faemg Senar, o encontro reuniu mais de 6 mil produtores rurais, além de técnicos, lideranças e autoridades, evidenciando a força e a união do agro mineiro.

Na abertura, o presidente do Sistema, Antônio de Salvo, destacou que os avanços do setor estão diretamente ligados ao trabalho de quem atua no campo. Ele também ressaltou o crescimento expressivo do agronegócio no estado: o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento saltou de R$ 117,3 bilhões, em 2019, para R$ 250 bilhões em 2025, consolidando-se como o principal vetor da economia mineira, à frente da mineração.

“Celebramos o sucesso do nosso setor. Mais uma vez, no último ano, o agro mostrou a sua força em Minas Gerais. Esse resultado passa, acima de tudo, pelas pessoas. São elas que trabalham, se qualificam e produzem diariamente. É a essas pessoas que devemos o nosso reconhecimento. O setor, muitas vezes lembrado por suas reivindicações, também sabe agradecer”, afirmou.

O evento contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do vice-governador, Mateus Simões, e do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes. As autoridades foram homenageadas pelo diálogo com o setor, pela parceria institucional e pela atenção às demandas da agropecuária.

“Também não poderíamos deixar de registrar o apoio do poder público. Encerramos um ciclo de governo que contribuiu de forma importante para o desenvolvimento do setor e iniciamos outro, ao qual desejamos continuidade nesse apoio. É fundamental que o governo siga alinhado com o agro mineiro”, destacou Antônio de Salvo.

“É muito bom estar aqui com vocês, produtores rurais que fazem toda a diferença para Minas e para o Brasil. O agro é formado por pessoas que acordam cedo, trabalham duro e produzem riqueza para o país. Minas voltou a crescer com trabalho e gestão, e o agro tem papel fundamental nesse processo”, afirmou o governador Romeu Zema.

Programação

Ao longo da programação, especialistas discutiram temas estratégicos para o futuro do campo. O economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, apresentou uma análise sobre as transformações no mercado de trabalho rural, destacando desafios e oportunidades.

A programação incluiu ainda uma palestra sobre as perspectivas para o agro em 2026, com reflexões sobre o cenário econômico e tendências produtivas, ministrada pelo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Geraldo Mello.

“Falar para produtores rurais é sempre um momento especial. Reunir mais de cinco mil pessoas demonstra a força e a representatividade do agro mineiro. É uma oportunidade de compartilhar perspectivas para um ano que se inicia positivo, mas que também traz desafios”, afirmou.

Premiação

Um dos momentos de maior destaque foi a entrega do Prêmio ATeG 2025 – Gestão: Resultado que Alimenta, que reconhece produtores com excelência em gestão.

Promovido pela CNA e pelo Senar Administração Central, o prêmio teve, neste ano, um vencedor de Minas Gerais: o produtor Íris Ferreira Santana, da cadeia de bovinocultura de leite, atendido pelo Sindicato Rural de Taiobeiras. Ele recebeu um microtrator com carretinha, simbolizando investimento direto na produtividade e no fortalecimento da atividade.

“Me sinto muito orgulhoso e emocionado por receber essa homenagem. É um reconhecimento que da minha história e do meu trabalho de muitos anos. Tenho muita gratidão ao Sistema Faemg Senar por todo o apoio e por fazer parte das minhas conquistas” agradeceu o produtor Íris.

Também foram premiados técnicos, instrutores e supervisores que se destacaram no 6º Concurso de Vídeos Educativos do Senar, além de profissionais reconhecidos pela atuação na Assistência Técnica e Gerencial. As iniciativas reforçam o papel do conhecimento e da inovação no desenvolvimento do agro mineiro.