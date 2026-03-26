COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cervejaria atinge primeiro milhão de hectolitros

O Grupo Heineken alcançou a marca de 1 milhão de hectolitros produzidos em sua cervejaria localizada na cidade de Passos, apenas quatro meses após sua inauguração. O volume, equivalente a aproximadamente 300 milhões de latas de cerveja, traduz a eficiência operacional da planta, que segue em ritmo de crescimento gradual até atingir a capacidade plena de 5 milhões de hectolitros/ano. (Observo)

https://www.observo.com.br/grupo-heineken-atinge-primeiro-milhao-de-hectolitros-produzidos-na-cervejaria-de-passos

TCE bloqueia bens de prefeito

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou, em decisão liminar, o bloqueio de bens do prefeito de Governador Valadares, Sandro Lúcio Fonseca (PL), e da secretária municipal de Educação, Nair Freitas, no valor de até R$ 908 mil. A medida, com duração inicial de um ano, busca garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos aos cofres públicos. A decisão foi proferida pelo conselheiro em exercício Licurgo Mourão, relator da Representação nº 1.196.195, que apura indícios de irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Ciminas para a prestação de transporte escolar no município. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/tce-bloqueia-quase-r-1-milhao-em-bens-de-prefeito-de-valadares/

Ipatinga terá posto de coleta

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga segue avançando na implantação do posto avançado de coleta externa de sangue da Hemominas. A estrutura está sendo instalada em imóvel já locado pelo município, anexo ao Hospital Municipal de Ipatinga, no bairro Cidade Nobre, o que facilitará a logística entre a coleta e a agência transfusional da unidade. A iniciativa representa um avanço importante para toda a região, já que, atualmente, o município precisa disponibilizar transporte para que doadores se desloquem até Governador Valadares para realizar a doação de sangue. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/saude/ipatinga-avanca-na-implantacao-de-posto-avancado-de-coleta-externa-de-sangue-da-hemominas/

Seminário Agro 360 reúne produtores

Produtores, técnicos e lideranças do setor do agronegócio participaram, na sexta-feira (20), do Seminário Fenac-TO Agro 360, realizado no Parque de Exposições de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O evento foi promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Teófilo Otoni, em parceria com a CDL, Sicoob Credivale e apoio do Sistema Faemg Senar, e reuniu um grande público para discutir os desafios e oportunidades do agro na região. A programação contou com palestras técnicas de representantes do Sistema Faemg Senar. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=33024

BH no programa de ônibus elétricos

Belo Horizonte foi escolhida para participar do Programa Mutirão Brasil, iniciativa das redes C40 Cities e Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, voltada ao apoio de projetos de ação climática. O anúncio foi feito durante reunião da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em Curitiba. O projeto apresentado pelo prefeito Álvaro Damião, que prevê assessoria técnica para implantação da infraestrutura de recarga de ônibus elétricos, foi destaque entre mais de 150 propostas em todo o país. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/03/25/bh-e-selecionada-para-programa-internacional-de-onibus-eletricos/

Procon aplica R$ 636 mil em multas

O Procon de Juiz de Fora aplicou novas multas a seis postos de combustíveis em Juiz de Fora. Somadas todas as penalidades, os estabelecimentos devem mais de R$ 636 mil. Na última segunda-feira, o órgão fiscalizador já havia multado em R$ 55.542,09 um posto localizado na Avenida Brasil. Segundo o Procon, as autuações recentes aconteceram em função de violações ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a elevação de preços sem motivação objetiva e comprovada. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/26-03-2026/procon-multa-postos.html

Feira oferece mais de 300 empregos

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semde), promove, no dia 28 de março (sábado), a primeira edição do ano da Feira da Empregabilidade. O evento acontece das 9h às 12h, em um local de fácil acesso para toda a população: o Terminal Rodoviário de Divinópolis. Até o momento, a feira conta com a participação confirmada de 18 grandes empresas, oferecendo mais de 300 oportunidades de trabalho imediatas. Participarão do evento instituições como Senac, Acid e CDL, além das faculdades Una e Anhanguera. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/feira-da-empregabilidade-2026-oferece-mais-de-300-oportunidades-em-setores-estrategicos-de-divinopolis/