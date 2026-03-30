Foto-legenda: O presidente da Câmara Municipal, vereador Douglas Borges, e o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, durante a cerimônia.

Crédito da foto: Gustavo Filho

Solenidade também marcou os 40 anos da 81ª Subseção da OAB no município

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí (MG) realizou, no dia 26 de março, uma solenidade especial para a entrega do Título de Cidadão Honorário ao presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun.

A homenagem reconhece a atuação do dirigente em defesa da advocacia mineira, das prerrogativas profissionais, da justiça e da cidadania, além do fortalecimento das instituições democráticas em todo o estado.

Celebração institucional

O evento também marcou os 40 anos de fundação da 81ª Subseção da OAB-MG em São Gonçalo do Sapucaí, presidida por Stênio Pereira Cândido.

Durante a cerimônia, o presidente da subseção destacou a trajetória da instituição no município e o trabalho contínuo em defesa da classe.

Reconhecimento e compromisso

Ao receber a honraria, Gustavo Chalfun ressaltou a importância do reconhecimento e reforçou o compromisso institucional da entidade.

? Recebo este título com profunda gratidão e senso de responsabilidade. É uma honra ser reconhecido por uma cidade tão importante, especialmente em um momento tão simbólico como os 40 anos de atuação da 81ª Subseção. Esta homenagem reforça o nosso compromisso com a advocacia e com a sociedade mineira, afirmou.

Presenças

A solenidade contou com a participação de:

Juízes de Direito

Promotores de Justiça

Representantes das Polícias Civil e Militar

O vereador José Abílio Ferreira

O padre Roberto Antônio Nogueira

presidente da 81ª Subseção da OAB de São Gonçalo do Sapucaí, Stênio Pereira Cândido e o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun.