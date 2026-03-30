COLUNA MG

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Cooxupé fatura 17 bi e distribuirá 185 milhões

O faturamento da Cooxupé alcançou R$ 16,99 bilhões, gerando R$ 470,3 milhões em resultados e distribuição de R$ 185,6 milhões em sobras para as famílias cooperadas com produção de café nas regiões do Sul de Minas, Cerrado mineiro, média mogiana do estado de São Paulo e Matas de Minas. Todos esses resultados são recordes e foram divulgados para os cooperados durante Assembleia Geral Ordinária nesta sexta, 27/03. Em 2025, a Cooxupé recebeu 6.075 milhões de sacas de café verde tipo arábica, das quais 4.8 milhões foram entregues por seus cooperados. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/com-faturamento-recorde-de-quase-r17-bilhoes-cooxupe-amplia-distribuicao-de-sobras-aos-cooperados

Hospital certificado no Top Performer

O cuidado intensivo de alta complexidade realizado no Hospital Márcio Cunha voltou a ganhar destaque no cenário nacional. As Unidades de Terapia Intensiva Adulto da instituição foram novamente certificadas com o selo Top Performer 2026, reconhecimento baseado nos dados assistenciais de 2025 e concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) em parceria com a Epimed Solutions. A certificação é considerada uma das mais relevantes da medicina intensiva brasileira e é atribuída às UTIs que alcançam desempenhos clínicos de excelência. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/saude/utis-do-hospital-marcio-cunha-recebem-selo-top-performer-e-reforcam-protagonismo-nacional-em-terapia-intensiva/

Valadares audita transportes

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Administração, oficializou na sexta-feira (27) a abertura de um Processo de Sindicância Administrativa para investigar a execução do Contrato nº 160/2025, referente à prestação de serviços de transporte escolar junto ao Consórcio Interfederativo de Minas Gerais. A iniciativa, segundo a Portaria nº 8.448, tem como objetivo identificar eventuais falhas procedimentais ou indícios de irregularidades, com foco especial na metodologia de formação de preços e na comprovação das vantagens econômicas para o Município na adesão ao consórcio. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/prefeitura-de-valadares-instaura-sindicancia-para-auditar-contrato-de-transporte-escolar/

Árvore invasora vai gerar multa

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou o Projeto de Lei Complementar que estabelece penalidades para proprietários que negligenciarem a manutenção de árvores cujos galhos ou raízes ultrapassarem os limites de terrenos confrontantes. A proposta foca na prevenção de danos estruturais e transtornos a imóveis vizinhos. De acordo com o texto aprovado, o cidadão prejudicado deverá formalizar uma denúncia junto à Prefeitura de Juiz de Fora, apresentando provas da irregularidade. Uma vez constatado o risco ou o dano, o Executivo notificará o proprietário do imóvel onde a árvore está plantada, concedendo um prazo de 15 dias para que a poda ou remoção seja efetuada. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/camara-de-juiz-de-fora-aprova-multa-para-proprietario-de-arvore-que-invadir-terreno-vizinho

Uberaba contingencia o combustível

A Prefeitura de Uberaba decretou o contingenciamento do uso de combustíveis por um período inicial de 45 dias para serviços considerados não essenciais. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado recentemente e poderá ser prorrogada conforme a necessidade.De acordo com o município, a decisão ocorre em meio à alta nos preços do diesel e da gasolina, cenário que vem pressionando os custos da administração pública. Com o plano em vigor, seguem mantidos os serviços de urgência e emergência, o transporte sanitário essencial, o transporte coletivo, a coleta de resíduos e a manutenção das principais estradas rurais. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/146388/prefeitura-de-uberaba-decreta-contingenciamento-de-combustivel-por-45-dias

Câmara de Patos arquiva sindicância

A Câmara Municipal de Patos de Minas decidiu arquivar a Sindicância instaurada para apurar uma suposta conduta funcional irregular envolvendo um servidor ocupante de cargo de chefia, com salário aproximado de R$ 10 mil. A decisão foi tomada após a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente responsável pela investigação. O procedimento havia sido aberto por meio da Portaria nº 2.059, de 9 de fevereiro de 2026 com prazo inicial de 60 dias para apuração dos fatos. Durante esse período, a comissão analisou as informações conforme as regras estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/camara-arquiva-sindicancia-sobre-assedio-profissional/