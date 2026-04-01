Veículo será utilizado no transporte interno de minério e tem capacidade de até 45 toneladas
A Cedro Mineração iniciou a operação assistida de um caminhão basculante 100% elétrico na Mina do Gama, em Nova Lima. A iniciativa também será expandida para a unidade de Mariana e faz parte da estratégia da companhia para reduzir emissões e testar soluções mais eficientes em condições reais de lavra.
O modelo XCMG E7 8x4 apresenta autonomia média de até 150 quilômetros, o equivalente a cerca de oito horas de operação por ciclo, sem necessidade de recarga intermediária.
- Desempenho e eficiência operacional
A bateria do veículo pode ser recarregada em aproximadamente uma hora e conta com sistema de regeneração de energia, que reaproveita energia durante frenagens e desacelerações, aumentando a eficiência ao longo da operação.
Com 490 cavalos de potência e capacidade total de 45 toneladas, o caminhão será utilizado no transporte interno de minério em rotas previamente definidas dentro da mina.
Durante os testes, os dados operacionais serão monitorados por sistemas de telemetria, que avaliam:
- Tempo de ciclo
- Produtividade
- Consumo energético
- Autonomia em diferentes condições de carga
A análise também inclui a viabilidade econômica da tecnologia, comparando o desempenho com a frota convencional, além de benefícios como:
- Redução de ruído
- Menor necessidade de manutenção
- Eliminação de emissões diretas de carbono
? A substituição do diesel por tração elétrica reduz emissões diretas e altera a lógica de consumo energético na mina. O equipamento entrega torque compatível com a operação, opera com menor nível de ruído e incorpora sistemas de recuperação de energia em descidas. É uma solução que reúne desempenho, previsibilidade de manutenção e ganhos ambientais mensuráveis, afirmou o vice-presidente de Operações da Cedro Mineração, Wanderley Santo.
- Estratégia de descarbonização da frota
A adoção do caminhão elétrico integra um conjunto mais amplo de iniciativas da companhia voltadas à sustentabilidade.
Em 2025, a Cedro firmou parceria com a Gás Verde, maior produtora de biometano da América Latina, para um projeto piloto de descarbonização da frota.
Durante os testes, foi utilizado um caminhão movido a Gás Natural Veicular (GNV) no transporte de minério entre Mariana e o Terminal Fazendão, da Vale, com emissões neutralizadas por meio do Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CGOB).
A próxima etapa prevê a adoção de caminhões movidos a biometano, combustível renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, considerado mais sustentável que o GNV.
? Esses projetos fazem parte da estratégia da Cedro, em alinhamento com a Agenda 2030. Temos avançado em várias frentes, como o reaproveitamento de água, o empilhamento a seco e a incorporação de tecnologias que reduzem a dependência de insumos fósseis e ampliam a eficiência ambiental da operação, destacou Wanderley Santo.
- Sobre a Cedro
A Cedro Participações, criada em 2017, atua nos segmentos de mineração, logística, agronegócio, saúde e real estate. O grupo conta com cerca de 700 colaboradores diretos e 2.500 indiretos e adota rigorosos padrões de governança e compliance.
Desde o início de suas operações na mineração, a empresa tem foco em sustentabilidade, com destaque para o uso de tecnologias que eliminam a necessidade de barragens por meio do beneficiamento de rejeitos.
A companhia possui atuação em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Goiás, além de liderar mais de 60 projetos sociais, com investimentos em educação, cultura, esporte e saúde.
Entre as iniciativas, destaca-se a manutenção de uma creche em Nova Lima (MG), que atende mais de 800 crianças em tempo integral e oferece cerca de 4 mil refeições por dia.