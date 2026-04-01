Veículo será utilizado no transporte interno de minério e tem capacidade de até 45 toneladas

A Cedro Mineração iniciou a operação assistida de um caminhão basculante 100% elétrico na Mina do Gama, em Nova Lima. A iniciativa também será expandida para a unidade de Mariana e faz parte da estratégia da companhia para reduzir emissões e testar soluções mais eficientes em condições reais de lavra.

O modelo XCMG E7 8x4 apresenta autonomia média de até 150 quilômetros, o equivalente a cerca de oito horas de operação por ciclo, sem necessidade de recarga intermediária.

Desempenho e eficiência operacional

A bateria do veículo pode ser recarregada em aproximadamente uma hora e conta com sistema de regeneração de energia, que reaproveita energia durante frenagens e desacelerações, aumentando a eficiência ao longo da operação.

Com 490 cavalos de potência e capacidade total de 45 toneladas, o caminhão será utilizado no transporte interno de minério em rotas previamente definidas dentro da mina.

Durante os testes, os dados operacionais serão monitorados por sistemas de telemetria, que avaliam:

Tempo de ciclo

Produtividade

Consumo energético

Autonomia em diferentes condições de carga

A análise também inclui a viabilidade econômica da tecnologia, comparando o desempenho com a frota convencional, além de benefícios como:

Redução de ruído

Menor necessidade de manutenção

Eliminação de emissões diretas de carbono

? A substituição do diesel por tração elétrica reduz emissões diretas e altera a lógica de consumo energético na mina. O equipamento entrega torque compatível com a operação, opera com menor nível de ruído e incorpora sistemas de recuperação de energia em descidas. É uma solução que reúne desempenho, previsibilidade de manutenção e ganhos ambientais mensuráveis, afirmou o vice-presidente de Operações da Cedro Mineração, Wanderley Santo.

Estratégia de descarbonização da frota

A adoção do caminhão elétrico integra um conjunto mais amplo de iniciativas da companhia voltadas à sustentabilidade.

Em 2025, a Cedro firmou parceria com a Gás Verde, maior produtora de biometano da América Latina, para um projeto piloto de descarbonização da frota.

Durante os testes, foi utilizado um caminhão movido a Gás Natural Veicular (GNV) no transporte de minério entre Mariana e o Terminal Fazendão, da Vale, com emissões neutralizadas por meio do Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CGOB).

A próxima etapa prevê a adoção de caminhões movidos a biometano, combustível renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, considerado mais sustentável que o GNV.

? Esses projetos fazem parte da estratégia da Cedro, em alinhamento com a Agenda 2030. Temos avançado em várias frentes, como o reaproveitamento de água, o empilhamento a seco e a incorporação de tecnologias que reduzem a dependência de insumos fósseis e ampliam a eficiência ambiental da operação, destacou Wanderley Santo.

Sobre a Cedro

A Cedro Participações, criada em 2017, atua nos segmentos de mineração, logística, agronegócio, saúde e real estate. O grupo conta com cerca de 700 colaboradores diretos e 2.500 indiretos e adota rigorosos padrões de governança e compliance.

Desde o início de suas operações na mineração, a empresa tem foco em sustentabilidade, com destaque para o uso de tecnologias que eliminam a necessidade de barragens por meio do beneficiamento de rejeitos.

A companhia possui atuação em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Goiás, além de liderar mais de 60 projetos sociais, com investimentos em educação, cultura, esporte e saúde.

Entre as iniciativas, destaca-se a manutenção de uma creche em Nova Lima (MG), que atende mais de 800 crianças em tempo integral e oferece cerca de 4 mil refeições por dia.