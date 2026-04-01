Fotos: Agência Senado

COLUNA MG

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Cleitinho lidera disputa em Minas

Levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta 4ªfeira (1º), aponta que o senador Cleitinho Azevedo aparece com 32,7% das intenções de votos dos mineiros seguido por Rodrigo Pacheco 28,6%. O ex-prefeito Alexandre Kalil 11,7%; Carlos Viana 7,5%; Mateus Simões 6,2%; Gabriel Azevedo tem 4%; Ben Mendes 3,7%. Os votos brancos e nulos somam 1,8%; não sabem ou não responderam 3,8%. Nas simulações de segundo turno, Cleitinho venceria Rodrigo Pacheco (47% a 42%) e Alexandre Kalil (51% a 36%). Pacheco venceria Mateus Simões (43% a 31%). Kalil venceria Mateus: 40% a 32%. A pesquisa entrevistou 2.195 pessoas de 25 a 30 de março de 2026. A margem de erro é 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O grau de confiança do levantamento é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números BR-05686/2026 e MG-01664/2026. (Prosa de Fato)

https://www.prosadefato.com.br/eleicoes-mg-cleitinho-lidera-disputa-diz-atlasintel/

UFOP implantada em Ipatinga

A cidade de Ipatinga viveu, nesta segunda-feira (30), um momento histórico com a realização da aula inaugural da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que marca oficialmente o início das atividades acadêmicas da instituição no município. A chegada da universidade federal à cidade representa a concretização de uma demanda histórica da população e um marco estratégico para o desenvolvimento educacional do Vale do Aço. O credenciamento do campus de Ipatinga pelo Ministério da Educação, em novembro de 2025, viabilizou o início das atividades já em 2026. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/aula-inaugural-marca-inicio-das-atividades-da-ufop-em-ipatinga-e-consolida-avanco-historico-na-educacao-superior/

Exames oncológicos gratuitos em Caratinga

De 6 a 10 de abril, Caratinga vai receber Carreta da Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte. A Unidade Móvel de Saúde Oncológica ficará montada na Praça Cesário Alvim. Os pacientes atendidos – previamente definidos pela secretaria de saúde do município – terão acesso a exames de mamografia, raio-x de tórax e dermastocospia. A Carreta da Família – Unidade Móvel de Saúde Oncológica SUS é promovida pelo Instituto de Oncologia da Santa Casa BH, em parceria com a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape). Sua estrutura conta com uma equipe altamente qualificada do Instituto de Oncologia Santa Casa BH. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/exames-oncologicos-gratuitos-em-caratinga/

Itabira terá semana do trabalhador

A Semana Municipal do Trabalhador 2026 já tem programação oficial definida e promete movimentar Itabira e região entre os dias 27 de abril e 02 de maio, com uma agenda diversificada que reúne cultura, esporte, entretenimento e ações sociais. Consolidado como um dos eventos mais tradicionais do município, a Semana do Trabalhador celebra o Dia do Trabalhador (1º de maio) com uma programação gratuita e acessível, mantendo também o seu forte caráter solidário por meio da arrecadação de alimentos destinados a instituições assistenciais. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/semana-municipal-do-trabalhador-2026-divulga-programacao-oficial-com-grandes-atracoes-e-acoes-solidarias/

BH é boa para se viver, diz pesquisa

Belo Horizonte reforça sua posição entre as cidades mais bem avaliadas do País quando o assunto é qualidade de vida. A capital mineira aparece na segunda colocação entre as capitais brasileiras no estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM) 2024, ao ficar atrás apenas de Curitiba e à frente de São Paulo, que ocupa o terceiro lugar. O levantamento analisa a evolução das 100 maiores cidades brasileiras, responsáveis por quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A base do estudo é o Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), que reúne 15 indicadores distribuídos em quatro áreas (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/lado-bom/bh-se-destaca-em-estudo-nacional-e-figura-entre-as-cidades-melhores-para-se-viver/

Professores fazem greve em Uberlândia

Os professores da rede municipal de Uberlândia iniciaram uma paralisação geral nesta terça-feira, dia 31 de março. A decisão, tomada em assembleia no último dia 26, inclui a redução da jornada de trabalho e a deflagração do “estado permanente de greve”. O Sindicato dos Professores Municipais de Uberlândia protocolou oficialmente as demandas junto ao gabinete do prefeito Paulo Sérgio. Entre os principais pontos solicitados estão o reajuste salarial de 7% retroativo a janeiro de 2026 e a fixação do vale-alimentação no valor de R$ 1.000,00. Além disso, os docentes buscam a recomposição de perdas salariais e medidas eficazes de proteção à saúde do professor. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/educacao/professores-da-rede-municipal-de-uberlandia-iniciam-paralisacao-nesta-terca/