O presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun e o ex-presidente da República, Michel Temer durante reunião na entidade. - Créditos da foto: Gustavo Filho

A Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) recebeu o Ex-Presidente da República, Michel Temer durante reunião institucional na entidade. O encontro foi conduzido pelo Presidente da OAb-MG, Gustavo Chalfun.

Durante a agenda, foram discutidos diversos assuntos de interesse institucional e jurídico. A participação de Michel Temer, que atua como constitucionalista e é autor de diversos livros publicados na área do Direito, esteve alinhada aos debates gerais sobre o cenário legal brasileiro.

A reunião contou também com a participação do ex-Ministro Antônio Imbassahy. Representando a Diretoria da OAB-MG, marcaram presença a Vice-Presidente, Nubia de Paula; o Secretário-Geral, Sanders Alves; a Secretária Adjunta, Cassia Hatem; e o Tesoureiro, Fabricio Almeida.

A comitiva de convidados reuniu ainda lideranças do setor produtivo e jurídico, sendo integrada pela Presidente do LIDE MG, Patrícia Leiva; pelo Vice-Presidente do LIDE MG, Gabriel Gualberto; pelo CEO da Solis Comunicação, Tiago Solis; pelo Advogado Fábio Figueiredo, do escritório FWC Advocacia; e pela Advogada Jemine Alencar.

A agenda foi concluída com foco na troca de experiências e no fortalecimento do diálogo institucional, em alinhamento à defesa do Estado Democrático de Direito e das prerrogativas da advocacia.

A vice-presidente da OAB-MG, Núbia de Paula; o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun; o ex-presidente da República, Michel Temer e o tesoureiro da OAB-MG, Fabricio Almeida. - Créditos da foto: Gustavo Filho

Tags:

Michel Temer