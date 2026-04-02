COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

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Flávio Roscoe anuncia desincompatibilização

O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, apresentou nesta quarta-feira (1º/4) um amplo balanço de sua gestão à frente da entidade, cobrindo o período de 2018 a 2026. O encontro com a imprensa não apenas revisitou números expressivos, mas também delineou o impacto concreto das ações conduzidas ao longo de oito anos — um ciclo marcado por expansão, modernização e protagonismo institucional. Roscoe trouxe um anúncio relevante: irá oficializar sua desincompatibilização do cargo a partir do dia 3 de abril, atendendo às exigências legais para participação no processo eleitoral, conforme estabelece o estatuto da entidade. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/04/01/flavio-roscoe-anuncia-desincompatibilizacao-e-destaca-legado-na-fiemg/

Tradição mantida em Caeté: queima do Judas

Criada em Caeté pelo saudoso Zezeco Poluição, a tradicional queima do Judas ocorrerá neste Domingo de Páscoa (5), às 11h, na Praça João Pinheiro, no Centro de Caeté. Evento que há 4 anos está sob o comando da família do arquiteto Venâncio Carreira, com apoio de amigos, ajudará a manter viva uma das atividades aguardadas da época. Produzido pela artista plástica, Telma Coelho, o boneco já foi apresentado nas redes sociais, aguçando a ansiedade dos participantes. Para a dinâmica, Venâncio e família estão arrecadando pipocas e guloseimas.

https://www.opiniaocaete.com.br/queima-do-judas-movimenta-o-centro-de-caete-neste-domingo/

Prefeito de Guanhães é preso

O prefeito de Guanhães, Evandro Lott Moreira, foi preso na manhã desta quarta-feira, 1º de abril de 2026, durante uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais. A operação, que causou surpresa na região do Vale do Rio Doce, resultou no encaminhamento do chefe do Executivo municipal à delegacia para prestar esclarecimentos. A prisão está relacionada a investigações de violência doméstica. Viaturas da Polícia Civil foram avistadas tanto na sede da Prefeitura Municipal de Guanhães quanto na residência particular do prefeito desde as primeiras horas do dia. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/62746/prefeito-de-guanhaes-e-preso-em-operacao-da-policia-civil

Câmara apura entrega de moradias

A Câmara Municipal de Governador Valadares realizou, na noite de segunda-feira (30), reunião para discutir os critérios de entrega de unidades habitacionais no município. Por iniciativa do vereador Igor Costa foram convocados representantes do Executivo, com foco nas secretarias municipais de Planejamento e de Governo, para prestar esclarecimentos sobre a definição dos beneficiários das moradias. As manifestações concentraram-se na cobrança por transparência nos critérios adotados pelo poder público, especialmente em relação à seleção das famílias contempladas. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/camara-cobra-esclarecimentos-sobre-criterios-de-entrega-de-moradias-em-valadares/

Agrotóxico mata milhões de abelhas

O cenário de devastação na zona rural de São José da Barra, onde milhares de abelhas foram encontradas mortas, acionou o protocolo de emergência do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). O órgão agora lidera uma investigação técnica para identificar os agentes químicos responsáveis pelo extermínio e orientar produtores sobre as normas de segurança no campo. A gerência regional do IMA, que acompanhou as vistorias nos apiários atingidos, trouxe esclarecimentos cruciais sobre a dinâmica do ocorrido. Segundo o técnico, a principal hipótese é a intoxicação por contato ou ingestão de defensivos agrícolas aplicados de forma irregular em lavouras vizinhas. (Observo)

https://www.observo.com.br/ima-investiga-morte-em-massa-de-abelhas-em-sao-jose-da-barra

Araxá faz recuperação asfáltica

A Prefeitura de Araxá anuncia o maior programa de recuperação asfáltica já realizado no município, com investimento total de até R$ 100 milhões ao longo de três anos. O programa “Asfalto Novo, Nossa Gente Feliz” tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. A cerimônia de lançamento foi realizada nesta terça-feira (31) e contou com a presença do prefeito Robson Magela.. Do total previsto, R$ 79 milhões serão destinados ao recapeamento asfáltico, assegurando a renovação completa de vias em diversos bairros da cidade. Outros R$ 21 milhões serão aplicados em serviços de tapa-buraco, fortalecendo a manutenção contínua da malha viária (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitura-anuncia-o-maior-programa-de-recuperacao-asfaltica-de-araxa