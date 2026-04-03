Projeto amplia educação e qualificação profissional para atender demanda da indústria do lítio no Vale do Jequitinhonha

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) inaugurou, nesta segunda-feira (30/3), a primeira escola do SESI no Vale do Jequitinhonha, localizada em Araçuaí. A iniciativa também inclui o lançamento da pedra fundamental de uma nova unidade em Salinas.

O projeto conta com apoio da Sigma Lithium e tem como objetivo ampliar a oferta de educação e qualificação profissional na região, acompanhando o crescimento da indústria do lítio.

Investimento e estrutura moderna

A FIEMG investiu cerca de R$ 36 milhões na construção e equipagem da unidade, que tem capacidade para atender até 520 alunos.

A escola foi projetada como um ambiente de ensino moderno, com foco na aprendizagem prática, incluindo:

Laboratório de Ciências

Sala de Robótica

Espaço maker

Sala multicultural

Biblioteca

Áreas de convivência e práticas esportivas

? Nosso objetivo é transformar a educação na região, não somente em Araçuaí, mas em todo o Vale. Essa geração nova é digital e, quando a escola incorpora isso, o interesse pelo ensino se multiplica, destacou o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe.

Parceria com a indústria do lítio

A criação da unidade foi impulsionada por uma articulação da Sigma Lithium junto à FIEMG, com foco na formação de mão de obra qualificada para o setor mineral em expansão na região.

? É uma honra fazer parte desse projeto que traz o sistema SESI SENAI para o coração do Vale do Jequitinhonha. A nova geração terá protagonismo nesse futuro que está sendo construído, afirmou a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral.

A empresa prevê a concessão de cerca de 300 bolsas de estudo para filhos de colaboradores, além de parcerias com o poder público para oferta de cursos profissionalizantes gratuitos.

As ações incluem capacitações voltadas para moradores das comunidades de Poços Dantas, Taquaral de Minas e Taquaral Seco, com foco na formação de profissionais como:

Soldadores

Eletricistas

Impacto regional

Para o prefeito de Araçuaí, Tadeu Barbosa, a inauguração representa um marco para o município.

? Estamos plantando sementes de conhecimento, qualificação e esperança. Que possamos cuidar dessas sementes com responsabilidade, união e visão de futuro.

Capacitação profissional integrada

Além da educação básica, a unidade também oferecerá cursos profissionalizantes do SENAI, fortalecendo a integração entre ensino e mercado de trabalho.

Segundo o vice-presidente regional da FIEMG no Vale do Jequitinhonha, José Balbino Figueiredo, a iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da região.

? Vamos investir na preparação da mão de obra local para que as indústrias que chegam à região encontrem profissionais qualificados, prontos para atuar e impulsionar o desenvolvimento regional.

A implantação da escola marca um avanço estratégico na formação de capital humano no Vale do Jequitinhonha, alinhando educação, indústria e inovação para sustentar o crescimento econômico da região.