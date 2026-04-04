Data oficial reconhece o papel das instituições no desenvolvimento social, educacional e econômico do estado

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac celebrou a sanção da Lei estadual nº 25.803, de 31 de março de 2026, que institui o dia 16 de maio como o Dia S, dedicado ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais.

A lei foi sancionada nesta terça-feira (31/3) pelo governador Mateus Simões, em cerimônia realizada na sede do Sesc em Belo Horizonte.

Reconhecimento do impacto social

A criação da data reforça a relevância do trabalho desenvolvido pelas instituições, que impactam milhões de mineiros por meio de ações nas áreas de:

Educação profissional

Saúde

Cultura

Lazer

Bem-estar

Presente em todas as regiões do estado, o Sesc MG se consolida como um dos principais braços sociais do Sistema Fecomércio MG, promovendo inclusão e qualidade de vida para trabalhadores do comércio e para a população em geral.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, o reconhecimento fortalece a missão institucional e amplia a visibilidade das ações desenvolvidas.

? O Dia S foi idealizado pela Confederação Nacional do Comércio para mostrar à sociedade todo o aparato que o Sistema oferece, com serviços sociais, esporte, lazer, cultura, educação, alimentação e apoio às famílias, contribuindo para o crescimento econômico e social de Minas Gerais, afirmou.

Transformação social e qualificação profissional

Donato também destacou o papel do Sesc como agente de transformação social.

? O Sesc é um dos pilares do nosso Sistema. É uma instituição que chega onde muitas vezes o poder público não alcança, promovendo cidadania, acesso à cultura, educação e saúde com excelência. É um orgulho ver esse trabalho reconhecido oficialmente.

Já o Senac MG se destaca pela formação de mão de obra qualificada, alinhada às demandas do mercado, contribuindo para a empregabilidade e a competitividade do setor terciário.

? A valorização do Sesc e do Senac é, na prática, a valorização do trabalhador do comércio e do desenvolvimento de Minas. Essa lei reforça o compromisso do Sistema Fecomércio MG com o futuro do estado, completou.

Evento anual e calendário oficial

Com a nova legislação, o Dia S passa a integrar o calendário oficial de Minas Gerais como marco de reconhecimento das instituições.

A partir de agora, o Sistema Fecomércio MG realizará, anualmente, na semana do dia 16 de maio, um grande evento gratuito, reunindo mais de 30 mil pessoas, para apresentar à sociedade os serviços e ações promovidos pelo Sesc e pelo Senac.

Sobre o Sistema Fecomércio MG

O Sistema Fecomércio MG é composto pela Fecomércio MG, Sesc em Minas e Senac em Minas, em parceria com os sindicatos empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A atuação conjunta das instituições tem como objetivo:

Fortalecer o comércio mineiro

Promover o desenvolvimento social e econômico

Ampliar a qualificação profissional

Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do setor

Por meio de serviços em saúde, educação, cultura, esporte, lazer e ação social, o Sistema contribui diretamente para a competitividade das empresas e para o bem-estar da população em Minas Gerais.