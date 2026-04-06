COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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JF faz homenagens e inclui Bolsonaro

A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza nesta segunda-feira, no plenário da Casa, a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Legislativo 2026. A solenidade integra as comemorações pelos 173 anos do Legislativo municipal e vai homenagear pessoas físicas e jurídicas reconhecidas por atuação relevante em prol da cidade. Criada em 2001, a honraria tem como objetivo reconhecer trajetórias, iniciativas e serviços prestados que contribuam para o desenvolvimento de Juiz de Fora. A entrega será feita em sessão solene no plenário da Câmara. Na lista dos 24 homenageados está o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/06-04-2026/camara-de-juiz-de-fora-entrega-medalha-do-merito-legislativo-2026-a-24-homenageados-incluindo-bolsonaro.html

Expoleste na reta final dos preparativos

Governador Valadares se prepara para reafirmar sua posição como o coração pulsante dos negócios em Minas Gerais. A Associação Comercial e Empresarial (ACEGV) anuncia que os preparativos para a Expoleste 2026 entraram em ritmo acelerado. Consolidada como a maior feira de negócios multissetorial do Leste Mineiro, a edição deste ano promete ser um marco histórico para o empreendedorismo regional (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/expoleste-2026-a-maior-feira-multissetorial-doleste-mineiro-entra-em-reta-final-de-preparativos/

Coletivos param em Ipatinga

Nesta segunda-feira uma paralisação de advertência pegou de surpresa quem estava nos pontos de ônibus em Ipatinga. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Coronel Fabriciano (Sinttrocel), Marlúcio Negro da Silva, afirmou que, caso a Saritur não cumpra com pagamentos de direitos trabalhistas, os trabalhadores do transporte urbano voltarão a paralisar suas atividades, por tempo indeterminado, a partir de quarta-feira, dia 8. A empresa e a administração municipal ainda não se manifestaram a respeito dessa situação. O dirigente explicou que na manhã desta segunda-feira (6), ocorreu apenas uma paralisação de advertência no transporte coletivo urbano de Ipatinga. O movimento teve duração aproximada de duas horas e os trabalhadores somente voltaram ao trabalho mediante promessa da empresa para a quitação das pendências junto aos trabalhadores. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0132817-trabalhadores-do-transporte-ameacam-greve-caso-saritur-nao-cumpra-com-obrigacoes-trabalhistas

Câmara aprova ajuda para Teatro Unimontes

A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou o projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 2.805.293,33 do Executivo para a conclusão das obras do Teatro Professor José Geraldo de Freitas Drumond, pertencente à Universidade Estadual de Montes Claros. A iniciativa representa um passo decisivo para a entrega de um dos mais importantes equipamentos culturais do Norte de Minas. Localizado no campus sede da universidade, o teatro foi projetado para comportar 840 espectadores e é considerado estratégico para o fortalecimento das atividades culturais, acadêmicas e científicas da instituição, além de ampliar a oferta de espaços para eventos na região. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/camara-de-montes-claros-aprova-repasse-de-r-28-milhoes-para-conclusao-do-teatro-da-unimontes/

Araxá reforma teatro

A Prefeitura de Araxá deu início às obras de reforma do Teatro Municipal Maximiliano Rocha. A intervenção busca corrigir problemas estruturais e garantir melhores condições de uso do espaço. O investimento é de R$ 920 mil, viabilizado por recursos federais do Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar do deputado Mário Heringer. A obra inclui a recuperação de estruturas afetadas por infiltrações, reforço da impermeabilização e melhorias em áreas como rampa, mezanino, fonte e palco externo. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/iniciadas-as-obras-de-reforma-do-teatro-municipal-de-araxa

Itajubá na Central de Processos

A Comarca de Itajubá formalizou, nesta segunda-feira, 2, sua adesão à Central de Processos Eletrônicos de Turmas Recursais (CPE-TR) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A medida, parte de um projeto de modernização do Judiciário mineiro, visa conferir maior celeridade ao processamento de demandas judiciais e padronizar o fluxo de trabalho administrativo. A solenidade oficial de adesão ocorreu no Fórum Orvieto Butti, em Pouso Alegre. A CPE-TR funciona como uma secretaria centralizada, localizada em Belo Horizonte, responsável por movimentar os processos eletrônicos de diversas unidades do estado. (Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/comarca-de-itajuba-passa-a-integrar-central-de-processos-eletronicos-do-tjmg

Uberaba pode perder atendimento

Uma denúncia envolvendo o possível encerramento do Serviço Intermediário de Atenção Psicossocial (SIAP) Dr. Paulo Guerra, em Uberaba, tem gerado preocupação entre profissionais e usuários da rede de saúde mental. Segundo relatos, a descontinuidade do serviço estaria ligada à falta de verbas, o que levanta dúvidas sobre a manutenção da assistência a centenas de pacientes atendidos atualmente. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/147311/denuncia-aponta-encerramento-do-siap-por-falta-de-verbas-em-uberaba