Fecomércio MG, FIEMG, FETCEMG e FAEMG destacam impacto estratégico da obra para mobilidade, logística e desenvolvimento econômico

As entidades empresariais Fecomércio MG, FIEMG, FETCEMG e FAEMG encaminharam, no dia 2 de abril, uma carta ao presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), desembargador Vallisney Oliveira, solicitando prioridade na tramitação de processos relacionados à implementação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O pedido reforça a importância estratégica da obra, considerada fundamental para melhorar a mobilidade urbana, otimizar a logística de transporte, aumentar a segurança viária e impulsionar o desenvolvimento regional.

Impacto direto na economia e na qualidade de vida

Segundo as entidades, a concretização do Rodoanel terá efeitos relevantes não apenas para a capital, mas também para toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e cidades do interior.

Entre os principais benefícios apontados estão:

Melhoria na qualidade de vida da população

Redução de gargalos logísticos

Aumento da segurança nas rodovias

Estímulo a novos investimentos

Fortalecimento da atividade econômica

Ampliação da competitividade empresarial

Pedido formal por celeridade

No documento enviado ao TRF-6, as entidades destacam que o projeto possui alto interesse público e já conta com recursos disponíveis para sua execução.

? Considerando a magnitude dos efeitos sociais e econômicos envolvidos, solicitamos a devida prioridade na tramitação do processo, observados os critérios legais e regimentais, afirmam as instituições.

Sobre a Fecomércio MG

A Fecomércio MG é a principal entidade representativa do comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Federação atua na defesa dos interesses do empresariado, promovendo diálogo com o poder público e a sociedade.

Além da representação institucional, a entidade administra o Sesc e o Senac em Minas Gerais, ampliando sua atuação nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e qualificação profissional.

Com 87 anos de atuação, a Fecomércio MG desempenha papel estratégico no fortalecimento da economia mineira, na melhoria do ambiente de negócios e na promoção do desenvolvimento social e econômico do estado.