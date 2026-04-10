Novo dirigente reforça foco técnico e articulação política em defesa do produtor rural mineiro

O produtor rural e zootecnista Patrick Brauner assumiu a vice-presidência de Secretaria do Sistema Faemg Senar, reforçando o compromisso da instituição com a defesa técnica e a representatividade do produtor rural em Minas Gerais.

Com trajetória ligada diretamente ao campo, Patrick já integrava a diretoria da Federação desde 2021, quando atuou como segundo vice-secretário. Agora, passa a ocupar uma função estratégica dentro da entidade.

? É um desafio renovado. Chego para contribuir ainda mais com o trabalho que esta diretoria iniciou em 2021, focando na defesa e representatividade do produtor rural mineiro, afirma.

Raízes no campo e formação técnica

Natural de Bom Despacho, Patrick Brauner traz uma história construída dentro da realidade rural. Filho, neto e bisneto de produtores, cresceu entre a pecuária leiteira e a cafeicultura, vivenciando na prática os desafios e oportunidades do setor.

Formado em Zootecnia pela FAZU, em Uberaba, e pós-graduado em julgamento de raças zebuínas, ele também atua como jurado em entidades como a ABCZ e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, consolidando uma carreira técnica reconhecida no agro.

Trajetória de liderança no setor

A atuação institucional começou em 2017, quando assumiu a presidência do Sindicato Rural de Bom Despacho, cargo exercido por dois mandatos até 2025.

Ao longo dos anos, ampliou sua presença no setor como:

Presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Centro-Oeste Mineiro (ASROM)

Um dos fundadores do Conseleite Minas

Secretário de Agricultura de Bom Despacho

Essa trajetória fortaleceu sua atuação na defesa dos produtores, especialmente na cadeia do leite.

Foco em representatividade e articulação

Na nova função, Patrick Brauner atuará diretamente no fortalecimento das comissões técnicas e no alinhamento das demandas das diferentes cadeias produtivas.

Sob a liderança do presidente Antônio de Salvo, a gestão também terá forte atuação no campo político, buscando ampliar a representatividade do setor.

? Precisamos trabalhar a consciência das famílias de produtores e dos trabalhadores rurais. É fundamental apoiarmos políticos que tenham compromisso real com quem produz, destaca.

Desafios e perspectivas

A chegada de Patrick à vice-presidência reforça uma linha clara: unir conhecimento técnico, vivência prática e articulação institucional para enfrentar os desafios do agro em Minas Gerais.

A expectativa é de uma atuação voltada à eficiência, à representatividade e ao fortalecimento do setor produtivo rural, com foco em crescimento sustentável e maior protagonismo político do agro mineiro.