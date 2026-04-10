Novo dirigente reforça foco técnico e articulação política em defesa do produtor rural mineiro
O produtor rural e zootecnista Patrick Brauner assumiu a vice-presidência de Secretaria do Sistema Faemg Senar, reforçando o compromisso da instituição com a defesa técnica e a representatividade do produtor rural em Minas Gerais.
Com trajetória ligada diretamente ao campo, Patrick já integrava a diretoria da Federação desde 2021, quando atuou como segundo vice-secretário. Agora, passa a ocupar uma função estratégica dentro da entidade.
? É um desafio renovado. Chego para contribuir ainda mais com o trabalho que esta diretoria iniciou em 2021, focando na defesa e representatividade do produtor rural mineiro, afirma.
- Raízes no campo e formação técnica
Natural de Bom Despacho, Patrick Brauner traz uma história construída dentro da realidade rural. Filho, neto e bisneto de produtores, cresceu entre a pecuária leiteira e a cafeicultura, vivenciando na prática os desafios e oportunidades do setor.
Formado em Zootecnia pela FAZU, em Uberaba, e pós-graduado em julgamento de raças zebuínas, ele também atua como jurado em entidades como a ABCZ e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, consolidando uma carreira técnica reconhecida no agro.
- Trajetória de liderança no setor
A atuação institucional começou em 2017, quando assumiu a presidência do Sindicato Rural de Bom Despacho, cargo exercido por dois mandatos até 2025.
Ao longo dos anos, ampliou sua presença no setor como:
- Presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Centro-Oeste Mineiro (ASROM)
- Um dos fundadores do Conseleite Minas
- Secretário de Agricultura de Bom Despacho
Essa trajetória fortaleceu sua atuação na defesa dos produtores, especialmente na cadeia do leite.
- Foco em representatividade e articulação
Na nova função, Patrick Brauner atuará diretamente no fortalecimento das comissões técnicas e no alinhamento das demandas das diferentes cadeias produtivas.
Sob a liderança do presidente Antônio de Salvo, a gestão também terá forte atuação no campo político, buscando ampliar a representatividade do setor.
? Precisamos trabalhar a consciência das famílias de produtores e dos trabalhadores rurais. É fundamental apoiarmos políticos que tenham compromisso real com quem produz, destaca.
- Desafios e perspectivas
A chegada de Patrick à vice-presidência reforça uma linha clara: unir conhecimento técnico, vivência prática e articulação institucional para enfrentar os desafios do agro em Minas Gerais.
A expectativa é de uma atuação voltada à eficiência, à representatividade e ao fortalecimento do setor produtivo rural, com foco em crescimento sustentável e maior protagonismo político do agro mineiro.