COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Indústria do vestuário de Minas tem queda

O setor de moda em Minas Gerais registrou queda nas vendas no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. A instabilidade do cenário econômico e a concorrência com os importados são apontadas como os principais fatores para o resultado negativo. A avaliação é do presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais (Sindivest-MG), Rogério Vasconcellos. Segundo o dirigente, os resultados negativos vinham sendo observados desde dezembro do ano passado. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/industria-vestuario-minas-tem-queda-20-vendas/

Complexo desmobilizado em Araxá

A Mosaic Fertilizantes comunicou oficialmente aos fornecedores o início do processo de desmobilização de suas operações no Complexo Mineroquímico de Araxá e de paralisação das atividades de mineração em Patrocínio, onde continua a desenvolver o projeto de nióbio. A empresa informa no comunicadoque as medidas são parte de “esforços para reduzir custos e redistribuir capital”. A Mosaic pretende prosseguir com a venda dos ativos de Araxá e continuar a desenvolver o projeto nióbio em Patrocínio apesar da paralisação em outras frentes. “A empresa está prestes a concluir os trabalhos de avaliação técnica relacionados ao nióbio em Patrocínio, incluindo amostragem e análise”. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/mosaic-encerra-atividades-em-araxa-com-paralisacao-da-operacao-em-patrocinio/

JF aproxima produtor e consumidor

A Prefeitura de Juiz de Fora lançou, nesta segunda-feira (13), a plataforma online Produtos Daqui, que promete valorizar produtores da agricultura familiar, facilitando o acesso da população a itens produzidos no município. A iniciativa funciona como uma vitrine para itens como laticínios, hortifruti, doces, ovos e outros produtos, com a ideia de conectar consumidores e produtores. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/14-04-2026/produtos-daqui-pjf.html

Golpistas se passam por vereadores

A Câmara Municipal de Divinópolis divulgou, nesta segunda-feira (13), uma nota de esclarecimento para alertar a população sobre tentativas de golpe praticadas por criminosos que utilizam indevidamente os nomes de vereadores do município. As ações envolvem pedidos de transferências em dinheiro, pagamentos de fretes e outras solicitações financeiras feitas por mensagens ou ligações. De acordo com o comunicado oficial, os golpistas se passam por parlamentares para convencer as vítimas a realizar pagamentos. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/camara-de-divinopolis-alerta-sobre-golpes-com-nomes-de-vereadores/

Timóteo promove Encontro de Motociclistas

No mês de abril, Timóteo comemora 62 anos de emancipação político administrativa e inicia a festa de aniversário com o XIII Encontro Nacional de Motociclistas 2026, que será realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril, na Praça 1º de Maio. O evento conta com praça de alimentação coberta, expositores de produtos do segmento, estandes dos principais fabricantes de motos e acessórios e estrutura para camping e café da manhã. As reservas de hotéis já podem ser feitas pelos participantes que querem garantir a sua vaga com antecedência. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/encontro-de-motociclistas-de-timoteo-comemora-os-62-anos-da-cidade/

Patos amplia segurança hídrica

Quem circula por Patos de Minas já percebeu que a cidade vive um momento de obras, intervenções e mudanças na rotina, com a modernização da infraestrutura que sustenta a vida urbana feitos pela Copasa: R$ 23,4 milhões para ampliação do sistema de abastecimento, R$ 66 milhões para troca de redes obsoletas, R$ 27 milhões para ampliação da ETE do município, 160 mil moradores beneficiados pela ampliação do sistema, 58 km de redes previstos para substituição e mais 45% de capacidade na ETE após as obras. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/patos-de-minas-amplia-seguranca-hidrica-e-moderniza-saneamento/

Muriaé terá R$ 1,5 milhão para a saúde

A Câmara Municipal de Muriaé aprovou, em sessão recente, dois importantes projetos de lei que autorizam o Poder Executivo a ampliar investimentos na área da saúde. Juntas, as propostas somam mais de R$ 1,5 milhão destinados ao custeio e à melhoria dos serviços prestados à população. Entre as principais finalidades do recurso estão o custeio de equipes multidisciplinares, o pagamento de profissionais de saúde por meio de consórcios públicos e a manutenção de serviços essenciais, como o apoio ao funcionamento do posto de coleta de sangue, em parceria com o Cisleste. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16268/camara-aprova-mais-de-r-15-milhao-para-a-saude