Programa Leite com Café em Governador Valadares. Crédito: Divulgação Sistema Faemg Senar

Crescimento de 50% em 2025 acompanha avanço da demanda global e expansão para novas regiões do estado

O cultivo de café conilon vem ganhando espaço em Minas Gerais e se consolidando como uma alternativa estratégica dentro da cafeicultura estadual. Em 2025, o estado colheu cerca de 584 mil sacas, registrando um crescimento de 50% em relação a 2024.

Apesar de ainda representar uma fatia menor frente ao café arábica, o conilon é hoje a cultura cafeeira que mais cresce proporcionalmente em Minas, contribuindo para a diversificação produtiva e redução de riscos no campo.

Expansão impulsionada por mercado e clima

Um dos principais motores desse avanço é a crescente demanda da indústria de café solúvel, que utiliza o conilon devido ao maior rendimento de sólidos solúveis — característica essencial para cafés instantâneos e bebidas prontas.

Segundo a analista do Sistema Faemg Senar, Ana Carolina Gomes, o crescimento é mais evidente em regiões fora do eixo tradicional do café:

Norte de Minas

Vale do Jequitinhonha

Vale do Rio Doce

Noroeste mineiro

? Essas áreas, com temperaturas mais elevadas e menor altitude, têm maior aptidão para o conilon, especialmente com uso de irrigação, explica.

Produção cresce com apoio do mercado internacional

O cenário global também favorece a expansão. Problemas climáticos em grandes produtores como Vietnã e Indonésia elevaram os preços internacionais, tornando o conilon mais atrativo economicamente.

Além disso, a cultura apresenta maior estabilidade produtiva, com menor impacto da bienalidade — característica comum no café arábica.

? O conilon não substitui o arábica, ele complementa. Muitos produtores adotam sistemas híbridos para reduzir riscos e diversificar a renda, destaca a analista.

Café solúvel puxa exportações

O crescimento da demanda se reflete nas exportações:

Brasil (2025): 84,4 mil toneladas US$ 1,1 bilhão (+21%)

Minas Gerais (2025): 5,8 mil toneladas US$ 68 milhões (+26%)

Principais destinos: Estados Unidos, Japão, Argentina, Leste Europeu e Sudeste Asiático.

Área plantada e produtividade em alta

O avanço do conilon também aparece nos indicadores produtivos:

Área em MG (2026): 11,1 mil hectares

Crescimento de 12% em cinco anos

Destaque para o Leste de Minas (+67%)

Produtividade:

Conilon: 40 a 80 sacas/ha (podendo ultrapassar 100 com irrigação)

A rábica: 20 a 40 sacas/ha

Em 2025, a média mineira foi de 53 sacas/ha, com previsão de crescimento para 2026.

Potencial de expansão é amplo

De acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), mais de 660 municípios mineiros apresentam aptidão para o cultivo de conilon, reforçando o potencial de expansão da cultura no estado.

Desafios exigem maior tecnificação

Apesar das oportunidades, o cultivo de conilon demanda maior nível técnico. Entre os principais desafios estão:

Necessidade de irrigação eficiente

Outorga de uso da água

Manejo intensivo de podas

Uso de mudas clonais

Nutrição mais exigente

Cultura ganha espaço como estratégia

O avanço do café conilon em Minas Gerais aponta para um movimento claro: produtores buscam maior resiliência produtiva e adaptação climática, aproveitando novas oportunidades de mercado sem abandonar culturas tradicionais.

A tendência é de crescimento contínuo, com o conilon se consolidando como peça importante no futuro da cafeicultura mineira.