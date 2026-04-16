COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cooperativa vende crédito de carbono

A Cooxupé acaba de alcançar um marco inédito para o agronegócio brasileiro: a produção e comercialização de unidades de carbono geradas na cadeia de valor a partir da arborização de lavouras cafeeiras. O projeto piloto reuniu 12 cooperados, abrangendo uma área de 43,27 hectares, com a inserção de sistemas regenerativos e corredores de árvores nas lavouras. Como resultado, foram sequestradas 649,94 toneladas de carbono, com a distribuição de R$ 104.601,59 aos produtores cooperados participantes. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cooxupe-lidera-iniciativa-inedita-no-brasil-e-viabiliza-venda-de-creditos-de-carbono-no-cafe/

Porto Seco do Norte tem audiência

Foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Requerimento de autoria do deputado estadual Carlos Pimenta. A proposta solicita a realização de uma audiência pública para discutir os impactos da Reforma Tributária no setor industrial mineiro e a viabilidade da implantação de um Porto Seco no Norte do estado. A audiência deverá reunir representantes de diferentes instituições estratégicas da cidade, região e do Estado. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/almg-debatera-em-audiencia-publica-reforma-tributaria-e-implantacao-de-porto-seco-no-norte-de-minas

GV vai sediar Copa do Mundo de Parapente

O céu de Governador Valadares vai virar arena internacional a partir deste fim de semana. Entre os dias 19 e 26 de abril, o Pico da Ibituruna recebe a 5ª etapa da Copa do Mundo de Parapente (Paragliding World Cup – PWC), colocando a cidade no centro das atenções do voo livre mundial. Com fama consolidada e o título de “Capital Mundial do Voo Livre”, Valadares reúne condições ideais que atraem pilotos do mundo inteiro — e desta vez não é diferente. A etapa reúne competidores de 25 países e promete disputas intensas, com estratégia, leitura de vento e muita habilidade no ar. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/pico-da-ibituruna-sedia-etapa-decisiva-da-copa-do-mundo-de-parapente/

Fechamento de empresas preocupa Caeté

Esta semana, o economista Marcelo Cassemiro acendeu um alerta, nas redes sociais, com um vídeo que expõe um cenário preocupante em Caeté. O levantamento informal feito por ele identificou 90 estabelecimentos comerciais fechados, apenas nas principais avenidas da cidade. O número chama atenção não apenas pelo volume, mas pelo que representa. Especialistas costumam tratar o fechamento em série de pontos comerciais como um indicador direto de perda de dinamismo econômico. No caso de Caeté, o fenômeno sugere um ambiente de negócios fragilizado. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/economista-aponta-90-comercios-fechados-e-expoe-sinais-de-estagnacao-economica-em-caete/

Aeroporto do Vale do Aço tem expansão

O Aeroporto Regional do Vale do Aço dará mais um passo no processo de ampliação de sua infraestrutura com a liberação para a construção de seis hangares no sítio aeroportuário. A autorização será formalizada durante cerimônia marcada para esta exta-feira, 17 de abril, às 10h, no próprio terminal. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização e reestruturação operacional do aeroporto. A construção dos hangares deve ampliar a capacidade de atendimento a aeronaves particulares e fortalecer a logística aérea na região. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/aeroporto-do-vale-do-aco-autoriza-construcao-de-hangares-e-avanca-em-projeto-de-expansao/

Mineração reforça prevenção

A Mineração Usiminas reforçou as medidas de prevenção para períodos chuvosos em Itatiaiuçu. A empresa informou à reportagem que está aprimorando as estruturas de contenção e drenagem, para prevenção de ocorrências ambientais, principalmente durante o período de chuvas e no reforço de seu plano de contingência. A medida ocorre após o transbordamento de estruturas, que mobilizou órgãos ambientais, a empresa e moradores da região. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/mineracao-usiminas-reforca-medidas-de-prevencao

Fenicafé tem saldo positivo

A Fenicafé chega à edição de 2026 reafirmando sua posição como um dos mais importantes encontros da cafeicultura brasileira. Realizada em Araguari, no Cerrado Mineiro, a feira reúne produtores, pesquisadores, empresas e especialistas em um ambiente que estimula a troca de conhecimento, a inovação e a geração de negócios. Criada em 1995 pela Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA), a Fenicafé nasceu com o propósito de aproximar o campo da pesquisa e da tecnologia. Ao longo dos anos, consolidou-se como referência nacional, especialmente no fortalecimento da cafeicultura irrigada. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/fenicafe-2026-encerra-com-programacao-tecnica-voltada-a-produtividade-e-manejo-do-solo/