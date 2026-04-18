O prefeito de Iguatama, Lucas Vieira Lopes, é o novo presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM). Ele assume o comando da entidade após a renúncia de Luís Eduardo Falcão, que deixa o cargo para se dedicar a novos desafios no cenário político estadual.

Advogado formado pela Universidade de Itaúna, Lucas iniciou sua trajetória política com forte atuação no municipalismo. Foi eleito prefeito de Iguatama em 2020 e reeleito em 2024 com 86,36% dos votos válidos, consolidando uma gestão voltada para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e agricultura.

Trajetória institucional e fortalecimento regional

Nos últimos anos, Lucas Vieira ganhou destaque no cenário estadual. Em 2022, assumiu a direção regional Centro-Oeste da AMM e passou a integrar o Conselho Fiscal do CIS-URG (Consórcio Intermunicipal de Saúde/SAMU Centro-Oeste), ampliando sua atuação na área da saúde pública regional.

Em 2025, foi eleito 1º vice-presidente da AMM, função que o colocou à frente de agendas estratégicas em Minas Gerais, com atuação no interior do estado, em Belo Horizonte e em Brasília.

Continuidade e compromisso com os municípios

Ao assumir a presidência, Lucas destacou o trabalho desenvolvido por Luís Eduardo Falcão e reforçou o compromisso com a continuidade de uma gestão baseada no diálogo e na representatividade dos municípios.

? Assumo a presidência da AMM com responsabilidade e espírito público. Ao lado do presidente Luís Eduardo Falcão, acompanhei de perto um trabalho sério e comprometido com os municípios. Nossa gestão será apartidária, aberta ao diálogo e focada na construção de soluções em todas as esferas de poder, afirmou.

Foco na escuta e nas realidades locais

A chegada de Lucas Vieira à presidência da AMM sinaliza a manutenção de uma gestão voltada para:

Fortalecimento do municipalismo

Escuta ativa dos gestores

Representatividade dos municípios

Soluções adaptadas às diferentes realidades de Minas Gerais

O novo presidente assume com o desafio de ampliar o protagonismo dos municípios mineiros e fortalecer sua atuação nas decisões estaduais e nacionais.