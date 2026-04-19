Nome de Flávio Roscoe avança no debate sobre 2026 em Minas, com apoio de setores sociais e produtivos e passa a ser citado também em articulações nacionais do PL

O nome de Flávio Roscoe vem ganhando espaço no cenário político mineiro como uma das alternativas em discussão para a disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026. Em paralelo ao avanço no debate estadual, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) também passou a ser citado em articulações nacionais do Partido Liberal (PL), inclusive como possível integrante de uma composição majoritária em nível federal, em cenários que cogitam uma chapa presidencial com Flávio Bolsonaro na cabeça e Flávio Roscoe como possível vice.

Em entrevista à rádio Itatiaia, o senador Rogério Marinho (PL-RN), um dos articuladores políticos do partido, afirmou que Roscoe é um “quadro de nível nacional”, com potencial para participar tanto de disputas regionais quanto de composições em âmbito federal. Segundo o parlamentar, sua eventual participação dependerá de construção política e alinhamento partidário, podendo ocorrer em Minas Gerais ou em uma composição mais ampla.

A filiação de Flávio Roscoe foi acompanhada por lideranças do partido, como o presidente Valdemar Costa Neto, o deputado federal Domingos Sávio, pré-candidato ao Senado por Minas, o senador Rogério Marinho e o líder da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

Em poucas semanas desde que colocou seu nome à disposição do PL e das diretrizes nacionais da legenda, Roscoe passou a reunir manifestações de apoio não apenas do setor produtivo, onde já exerce liderança reconhecida desde 2018, mas também de representantes da educação, da infraestrutura, do meio ambiente, da saúde, da segurança pública e de lideranças municipais em diferentes regiões do estado.

A percepção predominante entre interlocutores ouvidos pela reportagem é a de que Roscoe chega ao centro do debate político com um diferencial específico: o de um gestor cuja trajetória pública e institucional se construiu menos no campo da retórica partidária e mais na formulação de propostas, na articulação de soluções e na condução de resultados concretos. Nesse contexto, a discussão sobre seu eventual projeto político tem sido acompanhada de uma leitura mais ampla sobre o papel da gestão pública na transformação social.

A avaliação recorrente é a de que, em Minas Gerais, a eficiência administrativa deixou de ser apenas uma bandeira técnica para se tornar também um tema social. Em outras palavras, governar bem já não significa apenas equilibrar contas ou desburocratizar processos: significa criar condições para que crianças aprendam mais, jovens tenham acesso à formação técnica, trabalhadores encontrem oportunidades, empresas invistam, cidades se desenvolvam e serviços públicos funcionem com maior qualidade.

Apoio extrapola a indústria e alcança setores sociais

O apoio à presença de Roscoe no cenário político partiu, como era esperado, do meio industrial, mas não ficou restrito a ele. A reportagem ouviu representantes de sindicatos patronais, lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores e interlocutores de áreas ligadas à educação, cultura, segurança, saúde e infraestrutura. O diagnóstico predominante foi o de que sua entrada no palco central da política mineira foi bem recebida por diferentes segmentos.

Na educação, por exemplo, a gestão de Roscoe na FIEMG é frequentemente associada à expansão da rede SESI e SENAI em Minas Gerais. Lideranças da área apontam que o crescimento das escolas da rede, a ampliação de vagas e o fortalecimento da formação profissional produziram uma inflexão importante no debate sobre qualificação, inclusão e empregabilidade. A leitura é a de que o industrial demonstrou, nesse campo, uma visão que conecta produtividade e desenvolvimento humano, com forte dimensão social.

Essa correlação entre gestão e impacto social tem sido um dos argumentos centrais apresentados por seus apoiadores. Para esse grupo, a boa administração não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como instrumento de transformação da vida cotidiana. Uma escola melhor gerida reduz evasão e amplia horizontes; um sistema tributário mais racional atrai investimentos e gera emprego; uma política energética moderna reduz custos e favorece competitividade; um ambiente regulatório mais eficiente destrava obras, amplia arrecadação e acelera entregas à população.

Pacto por Minas: base técnica de um projeto de Estado

Embora Roscoe ainda não esteja em campanha e, portanto, não tenha apresentado formalmente um plano de governo, parte relevante das ideias hoje associadas ao seu nome já aparece em documentos, seminários e estudos elaborados sob sua liderança na FIEMG. O principal deles é o Pacto por Minas, uma agenda de desenvolvimento estadual construída com apoio de corpo técnico especializado nas áreas de economia, engenharia, gestão, infraestrutura, educação e ambiente de negócios.

O conjunto de propostas foi concebido não como plataforma eleitoral, mas como contribuição estruturada ao desenvolvimento de Minas Gerais. Ainda assim, a densidade técnica do material e sua repercussão junto ao governo estadual, ao setor produtivo e à sociedade civil fizeram do Pacto por Minas uma referência importante do modo de pensar a gestão defendido por Roscoe.

Um dos aspectos mais destacados dessa agenda é seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Isso reforça a visão de que desenvolvimento econômico e responsabilidade social não são agendas opostas, mas dimensões complementares de uma administração pública moderna.

Educação: produtividade, inclusão e futuro

Na área educacional, o Pacto por Minas apresenta um conjunto robusto de medidas que dialogam diretamente com os ODS 4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 10 (Redução das Desigualdades) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Entre os principais pontos estão a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes, a alfabetização na idade certa, o fortalecimento da gestão escolar, programas de recomposição das aprendizagens, integração entre ensino médio e formação técnica, valorização das escolas com melhores indicadores e apoio às unidades com maiores dificuldades.

A lógica por trás dessas propostas é clara: educação de qualidade não se limita à sala de aula; ela repercute no mercado de trabalho, na renda das famílias, na produtividade das empresas e na redução das desigualdades regionais. Ao defender a expansão do ensino técnico e da formação profissional, Roscoe insere a educação no centro de uma estratégia de desenvolvimento que combina inclusão social e competitividade econômica.

Essa visão já se refletiu na própria trajetória da FIEMG sob sua gestão. A expansão da rede SESI e SENAI, frequentemente citada por lideranças do setor, é interpretada como evidência prática de que investir em capital humano gera resultados amplos: qualifica trabalhadores, atende demandas da indústria, amplia a empregabilidade e melhora a capacidade de inserção social da população.

Eixo trabalhista: emprego, dignidade e inclusão produtiva

No campo trabalhista, as propostas associadas ao Pacto por Minas se conectam especialmente aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 10 (Redução das Desigualdades) e 1 (Erradicação da Pobreza).

Entre as iniciativas destacadas estão a criação de um cadastro estadual de trabalhadores desempregados com mais de 50 anos e a formação de um banco de trabalhadores com deficiência. Ambas são medidas que dialogam com um problema concreto do mercado de trabalho: a dificuldade de inserção de grupos que, embora tenham experiência ou capacidade produtiva, enfrentam barreiras estruturais de contratação.

A defesa dessas ações reforça um traço frequentemente atribuído a Roscoe por seus interlocutores: a tentativa de aproximar crescimento econômico e inclusão social. Na prática, isso significa compreender que uma política de emprego eficiente não deve olhar apenas para números agregados, mas para a qualidade da inserção profissional e para os grupos que permanecem mais vulneráveis no acesso ao trabalho.

Nesse ponto, a boa gestão produz impacto direto sobre a vida das pessoas. Ao facilitar a conexão entre empresas e trabalhadores, ao organizar dados, ao promover qualificação e ao aproximar os sistemas de oferta e demanda, o Estado pode reduzir o desemprego, ampliar a renda e fortalecer a autonomia das famílias.

Energia: competitividade, sustentabilidade e transição tecnológica

Na área de energia, as propostas relacionadas à política estadual de incentivo à cadeia produtiva de minerais críticos e estratégicos e aos sistemas de armazenamento de energia dialogam com os ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

O tema é estratégico para Minas Gerais. O estado reúne potencial mineral, capacidade industrial e posição relevante no debate sobre transição energética. Ao defender uma política orientada à cadeia de minerais críticos e soluções de armazenamento, Flávio associa a agenda econômica mineira a um setor de futuro, capaz de gerar valor agregado, atrair investimentos e inserir o estado em mercados mais sofisticados tecnologicamente.

Além do aspecto produtivo, a pauta energética possui forte dimensão social. Sistemas mais modernos, eficientes e integrados reduzem custos sistêmicos, favorecem a competitividade das empresas e, no médio prazo, podem ampliar a capacidade de investimento em outras áreas. Energia mais estável e menos onerosa impacta diretamente a indústria, os serviços, o comércio e, por consequência, o emprego e a renda.

Meio ambiente: segurança jurídica e desenvolvimento sustentável

No eixo ambiental, a proposta de adequar a legislação, revisar atos normativos e atualizar termos de referência relaciona-se diretamente aos ODS 13 (Ação Climática), 15 (Vida Terrestre) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

A abordagem aqui não é de flexibilização descontrolada, mas de modernização regulatória com maior clareza, previsibilidade e eficiência. A leitura defendida pelos setores produtivos próximos a Roscoe é a de que insegurança jurídica e excesso de sobreposição normativa geram atrasos, travam investimentos e prejudicam tanto a economia quanto a efetividade da proteção ambiental.

Nesse sentido, uma legislação ambiental mais clara e tecnicamente consistente pode beneficiar simultaneamente desenvolvimento e preservação. Boa gestão ambiental é aquela que reduz conflitos, melhora processos, acelera análises sem abrir mão do rigor técnico e fortalece a capacidade do Estado de fiscalizar, licenciar e planejar. Quando isso ocorre, o resultado social aparece em forma de mais investimentos, mais empregos, menor judicialização e maior equilíbrio entre crescimento e proteção de recursos naturais.

Segurança pública e ambiente institucional

Embora o texto-base destaque menos detalhadamente as propostas para segurança pública, a atuação de Flávio Roscoe em palestras e fóruns sobre o tema insere esse eixo na lógica mais ampla dos ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

A premissa central é que desenvolvimento econômico e segurança caminham juntos. Não há ambiente de negócios sólido sem estabilidade institucional, previsibilidade e proteção à atividade produtiva. Da mesma forma, cidades mais seguras tendem a atrair investimentos, preservar empregos e melhorar a qualidade de vida.

Ao trazer segurança para o centro do debate sobre eficiência do Estado, Roscoe se aproxima de uma visão mais integrada de gestão: o poder público não deve atuar em compartimentos isolados, mas conectar desenvolvimento, prevenção, urbanismo, educação, infraestrutura e presença institucional. Boa gestão, nesse caso, significa também capacidade de coordenação entre áreas que historicamente caminharam de forma dispersa.

Tributário: destravar a economia para melhorar a vida real

No campo tributário, as propostas de rever a política de substituição tributária, flexibilizar o uso de créditos acumulados de ICMS, reduzir prazos para regimes especiais, aplicar diferimento em matérias-primas importadas e criar uma página atualizável sobre o IBS se relacionam aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 16 (Instituições Eficazes).

Embora o tema pareça técnico, seu efeito é profundamente social. Um sistema tributário mais racional reduz custos, melhora o fluxo de caixa das empresas, amplia competitividade e favorece investimentos. Em linguagem mais direta: quando a burocracia tributária sufoca a produção, o efeito chega à ponta em forma de menos empregos, menor renda e preços maiores.

Ao insistir na desburocratização e na racionalização fiscal, a agenda liderada por Flávio Roscoe parte do princípio de que eficiência administrativa é política pública de impacto social. Isso porque o ganho de produtividade do setor produtivo tende a se converter em expansão da atividade econômica, contratação de trabalhadores, ampliação de arrecadação e fortalecimento da capacidade do próprio Estado de investir em serviços essenciais.

Boa gestão como política social

A consolidação do nome de Flávio Roscoe no cenário de 2026 parece, portanto, estar associada a um discurso mais amplo do que o de simples eficiência econômica. O que emerge de sua trajetória, das propostas do Pacto por Minas e da receptividade encontrada em diferentes setores é a ideia de que boa gestão é, também, política social.

Esse ponto é decisivo para compreender a natureza de seu crescimento político. Ao articular educação, formação técnica, inclusão no mercado de trabalho, modernização energética, revisão regulatória, racionalidade tributária e melhoria do ambiente de negócios, Flávio não apresenta apenas uma agenda empresarial. Apresenta um modelo de administração que parte da economia para alcançar o social.

Essa visão tem sido bem recebida em um estado que convive, ao mesmo tempo, com potencial produtivo expressivo e desigualdades regionais persistentes. Para seus apoiadores, Minas precisa menos de promessas grandiosas e mais de gestão consistente, capaz de transformar planejamento em resultados concretos.

Um nome técnico em um cenário ainda aberto

Politicamente, a definição sobre candidatura ainda depende do PL e de suas articulações nacionais e estaduais. Flávio Roscoe permanece em fase de disponibilização de seu nome ao partido, sem formalização de campanha e sem anúncio oficial de projeto eleitoral. Ainda assim, sua presença no debate já alterou o eixo da discussão em Minas.

Em vez de girar apenas em torno de alianças e nomes tradicionais, o cenário passou a incorporar com mais força a pauta da gestão resolutiva, da produtividade, da educação técnica, da desburocratização e da capacidade de execução.

É nesse espaço que Flávio Roscoe vai se consolidando: como um nome que reúne apoio do setor produtivo, crescente aceitação em outros segmentos e uma narrativa pública baseada na ideia de que governar bem impacta diretamente o social, melhora a vida das pessoas e amplia as perspectivas de futuro de Minas Gerais.

Politicamente, a definição sobre candidatura ainda depende do PL e de suas articulações nacionais e estaduais. Flávio Roscoe permanece em fase de disponibilização de seu nome ao partido, sem formalização de campanha e sem anúncio oficial de projeto eleitoral. Ao mesmo tempo, declarações recentes de lideranças nacionais da legenda indicam que seu nome também passou a ser considerado em estratégias mais amplas, incluindo possíveis composições fora do estado.

Segundo Rogério Marinho, o partido avalia diferentes cenários para Minas Gerais e para a eleição nacional, em diálogo com lideranças como Domingos Sávio e o deputado federal Nikolas Ferreira. A definição, de acordo com o senador, deve ocorrer nas próximas semanas e pode ter repercussão no desenho dos palanques no estado.

Em vez de girar apenas em torno de alianças e nomes tradicionais, o cenário passou a incorporar com mais força a pauta da gestão resolutiva, da produtividade, da educação técnica, da desburocratização e da capacidade de execução.

É nesse espaço que Flávio Roscoe vai se consolidando: como um nome que reúne apoio do setor produtivo, crescente aceitação em outros segmentos e uma narrativa pública baseada na ideia de que governar bem impacta diretamente o social, melhora a vida das pessoas e amplia as perspectivas de futuro de Minas Gerais.