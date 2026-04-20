COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Uberlândia recolhe 7 mil ton de recicláveis

Uberlândia registrou aumento significativo na coleta seletiva no último ano. De acordo com os dados do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), em 2025 foram coletados 7 mil toneladas de lixo reciclável, sendo 545,5 mil kg ou 8,2% a mais que os 6 mil toneladas recolhidos em 2024. Entre os principais materiais, o destaque foi o papelão, que saltou de 2,6 milhões de kg em 2024 para 3,1 milhões em 2025, aumento de 17,5%. O plástico também apresentou avanço significativo, passando de 1,4 milhão de kg para 2 milhões, crescendo assim 43,2%. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40316/coleta-seletiva-em-uberlandia-recolhe-mais-de-7-mil-toneladas-lixo-reciclavel-2025

Saúde tem alta demanda em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal Eliane Martins enfrentam, neste momento, um cenário de alta demanda e super lotação. De acordo com o monitoramento mais recente, a UPA registra 44 pacientes internados, número que representa mais de 200% acima da sua capacidade operacional. Já o Hospital Municipal Eliane Martins também opera acima do limite, com taxa de ocupação em 105%, refletindo o aumento significativo na procura por atendimentos na rede pública de saúde. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/jornal/edicao-1359/

Zona Eleitoral de Arcos conquista selo ouro

A 18ª Zona Eleitoral de Arcos alcançou, pelo segundo biênio consecutivo, o selo ouro de eficiência da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. O reconhecimento é concedido no âmbito do Prêmio Selo de Eficiência, instituído pela Corregedoria Regional Eleitoral, e destaca o desempenho na gestão processual, evidenciando a qualidade, agilidade e compromisso com a prestação jurisdicional. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/18a-zona-eleitoral-de-arcos-conquista-selo-ouro-de-eficiencia-pela-segunda-vez-consecutiva

Araxá debate terceirização na saúde

O prefeito Robson Magela defende a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei, em tramitação, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos de gestão e parcerias para operacionalização e a execução dos serviços da Rede de Urgência e Emergência do município de Araxá. Segundo ele, esse modelo, que tem sido adotado com sucesso por outros municípios como Barbacena, significa avanço e agilidade no atendimento à população porque não está submetido à burocracia do poder público na prestação dos serviços, além de gerar economia para o município.

https://clarim.net.br/prefeito-diz-que-terceirizar-urgencia-e-emergencia-e-avancar-na-saude-com-economia-para-o-municipio/

MoC lança Programa para a Cadeia Automotiva

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento industrial e preparar as empresas para os desafios do novo cenário econômico, foi lançado em Montes Claros, o Programa para a Cadeia Automotiva e Metalmecânica do Norte de Minas. A iniciativa surge como uma ação estruturada voltada ao fortalecimento das indústrias regionais, com foco na qualificação da gestão empresarial, organização financeira e adaptação às mudanças trazidas pela reforma tributária. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/programa-para-a-cadeia-automotiva-e-metalmecanica-e-lancado-em-montes-claros/

Bacias hidrográficas receberão 190 milhões

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou um dos maiores aportes já destinados à revitalização de áreas degradadas nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, além das áreas de influência dos reservatórios do sistema Furnas, com investimento de R$ 190 milhões para sete projetos de recuperação ambiental de bacias hidrográficas. A deliberação ocorreu em 1º de abril durante reunião extraordinária dos Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos (CPRs), vinculados à desestatização da Eletrobras (atual Axia Energia). (Observo)

https://www.observo.com.br/governo-aprova-r-190-milhoes-para-recuperacao-ambiental-da-bacia-do-sao-francisco-e-sistema-furnas

Minas testa resposta à gripe aviária

Cerca de 120 profissionais, entre servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e representantes de outras instituições, participaram de um exercício simulado de atendimento a foco de Influenza Aviária em Pará de Minas e região. Durante cinco dias de atividades em campo, mais de 50 propriedades foram vistoriadas — somando cerca de 2,5 milhões de aves. Na prática, os técnicos reproduziram os protocolos que devem ser adotados diante de um eventual caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), reforçando a capacidade do Estado de proteger a produção e manter a confiança dos mercados. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/04/17/minas-testa-resposta-a-gripe-aviaria/