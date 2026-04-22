COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ex-secretária agraciada em Ouro Preto

A advogada, empresária e gestora pública Bárbara Botega foi condecorada com a Medalha da Inconfidência, a mais alta distinção concedida pelo Estado de Minas Gerais. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira, 21 de abril, em Ouro Preto, dentro das celebrações do Dia de Tiradentes, data simbólica que reverencia os ideais de liberdade e cidadania. O reconhecimento chega em um momento de consolidação da trajetória pública de Bárbara, que também desponta como pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo nas eleições de 2026. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/barbara-botega-ex-secretaria-no-governo-zema-e-agraciada-com-a-medalha-da-inconfidencia/

5 mil animais de volta à natureza

O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e os Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) estruturam o atendimento à fauna em Minas Gerais, assegurando o recebimento, cuidado e devolução de milhares de animais ao habitat natural todos os anos. As unidades recebem animais oriundos de ações de fiscalização, resgates e entregas voluntárias. Atualmente, o estado possui cinco unidades em operação e recebe cerca de 8 mil animais por ano, sendo aproximadamente 5 mil reintroduzidos após reabilitação. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/meio-ambiente/minas-gerais-devolve-cerca-de-5-mil-animais-silvestres-por-ano-a-natureza-com-atendimento-especializado/

Sabará faz o Festival do Ora-pro-nóbis

Sabará se prepara para viver mais um capítulo importante de sua história cultural e gastronômica. Nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2026, o tradicional bairro de Pompéu será palco da 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis, um dos eventos mais emblemáticos do calendário turístico e cultural do município. Reconhecida por preservar suas tradições e valorizar sua identidade, a cidade transforma o festival em um verdadeiro encontro entre gerações, onde a culinária típica se mistura com memórias, saberes populares e o orgulho de ser sabarense. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/56585/festival-do-ora-pro-nobis-2026-em-sabara-pompeu-recebe-a-28o-edicao-com-gastronomia-cultura-e-tradicao

Parceria absorve mão-de-obra

A Prefeitura de Araxá e a CBMM firmaram uma parceria para o aproveitamento da mão de obra local após o encerramento das atividades da Mosaic no município. A iniciativa busca reduzir os impactos das demissões, com o direcionamento de trabalhadores para novas oportunidades, principalmente em empresas terceirizadas que prestam serviços à mineradora. O processo será intermediado pelo Sine Araxá, que, a partir do dia 4 de maio, passa a receber currículos e realizar o encaminhamento dos profissionais para as vagas disponíveis, conforme o perfil exigido pelas empresas. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitura-de-araxa-e-cbmm-firmam-parceria-para-aproveitamento-de-mao-de-obra-da-mosaic

Técnicos do Samu de BH anunciam paralisação

Técnicos de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Belo Horizonte anunciaram paralisação para esta quarta-feira (23) em protesto contra a demissão de cerca de 25% do efetivo que atua nas Unidades de Suporte Básico (USB). O corte foi divulgado durante uma reunião convocada pela Prefeitura da capital e deve ocorrer no dia 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalho. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Culinária mineira ganha projeção

Minas Gerais volta a ganhar projeção internacional a partir das notas divulgadas pelo site TasteAtlas a produtos e referências da cozinha mineira. Sabores emblemáticos de Minas aparecem com pontuações elevadas, acima de 4, e, em alguns casos, chegando a 5 na plataforma global que reúne grande volume de avaliações de pessoas de diferentes partes do mundo. O resultado reafirma a força da cozinha mineira no cenário internacional e consolida o estado como um dos grandes territórios gastronômicos do planeta. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/cozinha-mineira-%C3%A9-destaque-em-ranking-internacional-e-refor%C3%A7a-estado-entre-os-grandes-destinos-gastr

Araguari tem educação preventiva

Parcerias entre escolas e o Corpo de Bombeiros têm se mostrado cada vez mais estratégicas para fortalecer a segurança e a formação cidadã. Ao atuarem de forma integrada, essas instituições ampliam o alcance de ações educativas voltadas à prevenção de acidentes, ao respeito às leis e ao desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade social. Nesse contexto, os alunos passam a compreender melhor os riscos do cotidiano e aprendem, na prática, como agir em situações de emergência, o que contribui diretamente para a preservação de vidas. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/uniao-entre-escolas-e-corpo-de-bombeiros-impulsiona-educacao-preventiva/