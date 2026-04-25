Criada pela Dezoito Comunicação, iniciativa aposta na música sertaneja para aproximar o agro da sociedade

O Sistema Faemg Senar lança, no próximo domingo, 26 de abril, uma nova campanha publicitária que busca posicionar a instituição, por meio da Formação Profissional Rural, como agente de transformação no campo. A proposta é retratar a jornada real do produtor rural mineiro, evidenciando o cotidiano de quem enfrenta desafios, investe em conhecimento, supera adversidades e contribui diretamente para a geração de riqueza no estado.

Para traduzir essa mensagem, a campanha aposta em uma linguagem fortemente conectada à cultura do campo: a música sertaneja, que aproxima a comunicação do público de forma mais emocional e acessível. O principal formato da campanha é um videoclipe de um minuto e meio, mais próximo da indústria musical do que da publicidade tradicional.

O ponto de partida é direto. Pesquisa Quaest (2025), em parceria com o Sistema Faemg Senar, revela que, embora 8 em cada 10 mineiros tenham uma visão positiva do agro, persistem distorções relevantes: 53% acreditam que o produtor é rico, 55% que anda de carro novo e 61% que é pouco escolarizado. Um retrato que não corresponde à realidade de uma atividade cada vez mais técnica e intensiva em conhecimento.

A campanha organiza essa tensão a partir do conceito “Pra aprender, tem o Senar”, apresentando o programa de Formação Profissional Rural como eixo central da narrativa. O produtor surge como protagonista de uma jornada contínua de aprendizagem, alguém que evolui a partir da qualificação e da gestão.

“Este é o momento de mostrar aos mineiros a verdadeira força do campo e o papel do Senar, que, ao levar conhecimento e qualificação até as propriedades rurais, ajuda o produtor a se desenvolver e a produzir cada vez melhor”, destaca o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Formato

“A aposta em um videoclipe de 1 minuto e meio, contraria o que as cartilhas de propaganda falam hoje, sobre vídeos curtos para performar melhor, mas parte da nossa decisão de lançar a campanha como um produto cultural, porque sabemos que não basta estar presente. É preciso ser consumido. E, mais que isso, compartilhado”, diz Adriano Moreira, diretor de Criação da Dezoito Comunicação.

Outro movimento relevante está no desdobramento da campanha. “Ao estruturar a comunicação como um conteúdo que pode se tornar trilha de redes sociais, eventos e até do cotidiano das pessoas, o Sistema Faemg Senar migra de um modelo de interrupção para um modelo de inserção cultural”, explica Rogério Maurício Pereira, coordenador de Comunicação da instituição.

A campanha estreia no intervalo do Fantástico neste domingo (26/4) e ficará no ar por dois meses. A veiculação inclui TV aberta, mídia out of home (como outdoors e busdoors), rádio e plataformas digitais, com alcance em todo o estado.