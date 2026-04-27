(Foto: Reprodução TM)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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400 famílias seguem em hotéis em JF

Exatamente dois meses após a tragédia causada pelas fortes chuvas de 23 de fevereiro em Juiz de Fora e outros municípios da Zona da Mata, o Gabinete de Crise e Resposta se reuniu em coletiva à imprensa para abordar o andamento dos trabalhos e questões relacionadas à prevenção, reparação e resposta ao desastre. Na ocasião, foi revelado que quase 400 famílias desabrigadas ainda permanecem em hotéis custeados com recursos federais. Nesse contexto, o Município e a União relataram ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que “já houve um grande avanço na questão da Compra Assistida”. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-04-2026/tragedia-familias-hoteis.html

Vestibular da UFU tem 27.504 inscritos

O Vestibular 2026/2 da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) recebeu um total de 27.504 inscrições. Medicina, Biomedicina e Psicologia se destacam como os cursos mais procurados. Na ampla concorrência, o curso de Medicina lidera com ampla vantagem, somando 13.643 inscritos para 30 vagas, o que representa uma média de 454,77 candidatos por cada vaga. Ao todo, o processo seletivo oferece 1.729 vagas distribuídas em 51 cursos presenciais. As graduações estão disponíveis nos campi da UFU localizados em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40381/medicina-biomedicina-e-psicologia-sao-os-cursos-com-mais-candidatos-no-vestibular-da-ufu

Minas abre mais de 35 mil empresas

Minas Gerais registrou a abertura de 35.239 novas empresas no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 9,97% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram formalizados 32.043 negócios. Apenas em março, foram 12.843 constituições, alta de 40,18% na comparação anual e média de 414 novas empresas por dia no estado. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e foram divulgados nesta quinta-feira (16). (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/04/16/minas-gerais-abre-mais-de-35-mil-empresas-no-primeiro-trimestre-de-2026/

Hackathon de inovação impulsiona talentos

O ecossistema de inovação regional viveu dias de intensa criatividade, troca de experiências e construção de soluções durante o Hackathon promovido pelo Reri Valley. O evento reuniu jovens talentos, empreendedores e entusiastas da tecnologia em uma verdadeira maratona de ideias, com foco no desenvolvimento de propostas inovadoras voltadas ao mercado local. Com a parceria estratégica da UniCesumar e o apoio do Sebrae, Sicoob e Aralat, o evento consolidou-se como uma importante plataforma de incentivo ao empreendedorismo e à inovação na região. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/unicesumar-impulsiona-talentos-locais-com-premiacao-e-bolsas-100-em-hackathon-de-inovacao/

Café Rural destaca mercado do leite

O Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares promove, nesta segunda-feira (27), mais uma edição do tradicional Café Rural do Sindicato. O encontro acontece às 17h30, no Parque de Exposições de Governador Valadares, com entrada gratuita e aberta ao público. A iniciativa reúne produtores rurais, técnicos, lideranças, autoridades e demais interessados no agronegócio em um ambiente voltado à troca de experiências, atualização de informações e fortalecimento de conexões no setor. Nesta edição, o destaque da programação será o mercado do leite. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/cafe-rural-destaca-mercado-do-leite-e-reune-produtores-nesta-segunda/

Hidrelétrica de 112 anos ainda opera

Em operação desde 1º de janeiro de 1914, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Guary, localizada em Santos Dumont, atingiu a marca de 112 anos de funcionamento ininterrupto e se consolidou como uma das fontes de energia mais antigas do país ainda em atividade. Com uma capacidade de 5,4 megawatts (MW), a usina é uma peça ativa que ajuda a abastecer a rede elétrica que leva luz para as casas dos brasileiros. No caso da Guary, os 5,4 MW seriam suficientes para abastecer, em média, uma cidade de cerca de 25 mil habitantes. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=665255

Colégio Tiradentes será ampliado em Araxá

O Governado de Minas anunciou, neste domingo (26/4), durante a Praça de Serviços do Governo Presente em Araxá, que o município receberá uma nova unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM). A iniciativa faz parte de um plano de expansão que visa dobrar o número de unidades militares no estado, saltando de 30 para 60 escolas ainda em 2026. A sede escolhida para o novo CTPM em Araxá será a Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, situada no bairro Santo Antônio. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/governo-de-minas-anuncia-expansao-do-colegio-tiradentes-em-araxa/