COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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UEMG sob influência de decisão política

A Universidade do Estado de Minas Gerais vive um momento de tensão institucional. Com eleição marcada para formar a lista tríplice que será enviada ao governador Mateus Simões em 20 de maio de 2026, três chapas disputam o comando da instituição. O governador tem a prerrogativa de escolher qualquer nome da lista e ele deixou clara sua posição durante visita recente ao campus de Frutal, no Triângulo Mineiro: só terá chance real de nomeação o candidato que não se oponha à venda ou destinação de um prédio abandonado da universidade naquela cidade. (Observo)

https://www.observo.com.br/futuro-da-uemg-em-jogo-tres-chapas-disputam-reitoria-sob-sombra-de-decisao-politica

Gasmig amplia rede em Ipatinga

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) ampliou sua rede de distribuição em Ipatinga, no Vale do Aço, reforçando a presença da Gasmig na região que concentra importantes clientes industriais. Com o novo bolsão Horto, a Gasmig investiu aproximadamente R$ 7 milhões e adicionou mais 8 quilômetros de extensão à rede. A expansão permite o atendimento de novos clientes dos segmentos residencial e comercial no município. A Companhia também prevê a implantação de mais 24 quilômetros de rede em um novo bolsão na região do Cidade Nobre com obras a partir de maio. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133443-gasmig-amplia-rede-em-ipatinga-com-investimento-de-r-7-milhoes

Minas é eleito um dos destinos mais seguros

Conhecida pelas cidades históricas, culinária típica e acolhimento, nos últimos tempos, Minas Gerais também vem se destacando por uma outra característica: a segurança quando o assunto é morar sozinho, como destacado pelos brasileiros em um novo estudo — que classificaram o estado como o 3° mais indicado para quem pretende viver essa experiência. Os dados são da Verisure, empresa de alarmes monitorados que, nas últimas semanas, buscou entender os desafios, motivações e hábitos relacionados à vida independente no país. A pesquisa mostra que, além de influenciar a rotina, a segurança também tem peso considerável na forma como esse público organiza sua vida e escolhe o destino em que morar sem a companhia dos outros. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/minas-e-eleito-um-dos-destinos-mais-seguros-para-quem-deseja-morar-sozinho-segundo-os-brasileiros/

Hospital de Belo Oriente ampliado

A rede de saúde de Belo Oriente alcançou um novo patamar de atendimento nesta semana. A Prefeitura Municipal, em parceria com a Associação Hospital São Vicente de Paulo, inaugurou duas novas salas cirúrgicas no Hospital Jaques Gonçalves Pereira. Com a expansão, a unidade hospitalar passa a contar com quatro salas cirúrgicas modernas e totalmente equipadas. O investimento visa dobrar a capacidade de realização de procedimentos e reduzir ainda mais as filas de espera para cirurgias eletivas na região do Vale do Aço. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/63551/hospital-jacques-goncalves-pereira-em-belo-oriente-ganha-novas-salas-e-moderniza-centro-cirurgico

Paisagem Cafeeira como patrimônio estadual

O estado avança em uma mobilização histórica para o reconhecimento da Paisagem Cultural Cafeeira como patrimônio cultural do estado e entra, agora, em sua fase mais decisiva: a adesão institucional e popular ao processo. Lançada durante o 2º Fórum Regional de Cultura Cafeeira da Microrregião de Varginha, em 09 de abril de 2026, a iniciativa ganha força ao convocar oficialmente municípios cafeeiros, entidades representativas e a sociedade civil a formalizarem seu apoio por meio de instrumentos estruturados e acessíveis. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4028/minas-avanca-em-mobilizacao-historica-para-reconhecer-a-paisagem-cultural-cafeeira-como-pa

Nomes bem avaliados para o pleito de 2026

Uma meia dúzia de ex-prefeitos em cidades de Minas Gerais estão embalados para disputar as eleições de 2026. A grande novidade é a confirmação do nome do jornalista e radialista Eduardo Costa, que já está em plena atividade política. Outros nomes na lista: o de prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão; o ex-atleta e ex-deputado João Leite é outro nome alentado para pleitear uma vaga no Congresso Nacional; o empresário, apresentador de TV e advogado Fabiano Cazeca tem projeto encaminhado para tentar conquistar uma cadeira no Parlamento Federal. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/nomes-bem-avaliados-para-conquistar-votos-no-pleito-de-2026/