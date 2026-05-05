(Foto: Débora Anício/DA)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Mães: lojistas do Vale do Aço otimistas

Uma pesquisa feita pelo Sindcomércio Vale do Aço mostra que 75,7% dos comerciantes esperam crescimento nas vendas no Dia das Mães 2026, sendo que 32,7% projetam alta superior a 20%. O levantamento foi feito com lojas de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, onde 91,6% das pessoas ouvidas gerenciam pequenos negócios, com até cinco funcionários, apontou o sindicato. A expectativa positiva acompanha uma tendência estadual. Em Minas Gerais, as vendas para o Dia das Mães devem superar as de 2025 para 56% dos comerciantes, segundo pesquisa da Fecomércio MG. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133511-pesquisa-mostra-expectativa-de-lojistas-para-o-dia-das-maes-no-vale-do-aco

Antiga Usina Maurício vira Museu

O antigo complexo da Usina Maurício, em Piacatuba, distrito de Leopoldina — a 101 quilômetros de Juiz de Fora —, foi revitalizado e passou a abrigar o Museu-Parque Usina Maurício, espaço voltado à preservação da história da eletrificação na Zona da Mata e à promoção de atividades culturais, educativas e ambientais. Inaugurada em 1908, a usina é considerada um marco da geração de energia elétrica na região. (Agora Jornais)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/6144/antiga-usina-mauricio-vira-museu-parque-e-amplia-visitacao-em-leopoldina

Minas lidera na geração de energia solar

Os investimentos em energia solar no Brasil superaram R$ 300 bilhões, somando projetos de grandes usinas e sistemas de geração própria. Nesse cenário, Minas Gerais se consolida como o principal polo de geração centralizada do País. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostram que o setor acumula mais de 68,6 gigawatts (GW) em operação e gerou mais de 2 milhões de empregos na última década. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/minas-lidera-ranking-de-geracao-de-energia-solar-no-brasil/

Zona da Mata com voos diários para SP

Belo Horizonte, por meio do aeroporto em Confins, na Região Metropolitana de BH (RMBH); Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro; e Montes Claros, no Norte de Minas Gerais; se somam a Juiz de Fora, na Zona da Mata, como os destinos operados pela Latam Airlines Brasil no Estado. De acordo com a Latam, a reinauguração dos voos diários entre o Aeroporto da Zona da Mata e São Paulo/Guarulhos, e vice-versa, ocorreu na sexta-feira (1º) e é realizada com aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/latam-minas-gerais-voos/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=3&utm_content=economia

Divinópolis debate bíblia nas escolas

A Prefeitura de Divinópolis realizou uma reunião institucional com a Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público de Minas Gerais com o objetivo de discutir a Lei Municipal que trata da utilização de conteúdos bíblicos como recurso paradidático nas escolas do município. Durante a reunião, o Ministério Público apresentou seu entendimento técnico apontando possíveis inconstitucionalidades da norma e sugeriu sua revogação de forma administrativa. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-mantem-lei-sobre-uso-educacional-da-biblia-nas-escolas-apos-recomendacao-de-revogacao-do-mpmg/

‘Irmãos Naves’ ganha documentário

O caso dos Irmãos Naves, ocorrido em 1937, na cidade de Araguari, é amplamente reconhecido como um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Na ocasião, Sebastião e Joaquim Naves foram acusados injustamente de assassinar o primo e sócio, Benedito Pereira Caetano. Esse episódio marcante da história jurídica brasileira ganha agora nova abordagem com o documentário “Sob o peso da tortura – O caso Irmãos Naves”, produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A obra resgata os fatos, contextualiza o período histórico e reforça a relevância do caso como instrumento de reflexão sobre justiça e garantias fundamentais. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/caso-irmaos-naves-documentario-resgata-um-dos-maiores-erros-judiciarios-do-brasil/

Itatiaiuçu terá Marcha Para Jesus

A programação oficial da quinta edição da Marcha para Jesus já foi definida em Itatiaiuçu. O evento será realizado no dia 16 de maio e deve reunir fiéis em uma noite de apresentações de música gospel no Parque de Exposições João Belo de Andrade. A concentração está marcada para as 15h, na rua do Poliesportivo. De lá, os participantes seguem em marcha até o parque, onde a programação musical começa às 16h30 e se estende até a noite. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/evento-religioso-marcha-para-jesus-tem-programacao-definida