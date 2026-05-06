A inovação deixou de ser tendência e passou a ser condição para a sobrevivência. É nesse contexto que o Sistema Comércio em Minas Gerais promove, no dia 15 de maio, uma imersão estratégica voltada ao futuro do varejo.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, em parceria com a CNC, realiza o Innovation Day, evento que reúne especialistas e lideranças para discutir caminhos práticos de transformação no comércio de bens, serviços e turismo. A programação acontece a partir das 13h, no Sesc Palladium, com entrada voltada a empresários, gestores, trabalhadores do setor e interessados.

O encontro integra a Semana S, mobilização nacional que ocorre entre 11 e 17 de maio, com foco no fortalecimento do Sistema Comércio como agente de desenvolvimento econômico e social. A abertura será conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, ao lado do presidente da CNC, José Roberto Tadros.

A proposta do Innovation Day é direta: provocar reflexão e gerar ação. Em um ambiente de mudanças rápidas no comportamento do consumidor e na dinâmica dos mercados, o evento apresenta soluções aplicáveis ao dia a dia, com foco em estratégia, cultura organizacional e desempenho.

Entre os destaques está a participação de Hans Donner, um dos nomes mais influentes da comunicação visual no Brasil. Em sua palestra “Marcas de Sucesso. Do design ao legado”, ele aborda como a construção de marca impacta diretamente o valor percebido pelo consumidor e a longevidade dos negócios. A mensagem é clara: imagem não é estética isolada, é ativo estratégico.

O painel “Entre a Tradição e a Disrupção - O Comércio em Transformação” amplia o debate ao reunir experiências reais do mercado. Participam Alexandre Poni, sócio-fundador do Verdemar, o renomado empresário, detentor da marca Cia. do Terno, reconhecido como um dos nomes mais influentes da moda mineira, Pedro Paulo da Cia do Terno. A mediação será feita por Nadim Donato. O objetivo é confrontar modelos tradicionais com práticas inovadoras que já geram resultado.

A programação segue com a palestra de Tony Ventura, especialista em inteligência artificial e novas tecnologias. Com abordagem prática, ele apresenta ferramentas que aumentam produtividade e eficiência, além de apontar tendências que devem impactar o comércio nos próximos anos.

Mais do que acompanhar tendências, o Innovation Day propõe conexão entre ideias, pessoas e soluções. O evento se posiciona como espaço de atualização e networking para quem busca evolução constante e decisões mais estratégicas.

Ao final do dia, a programação se estende para o público geral com atividades gratuitas na Praça da Estação, reforçando o caráter social da Semana S. A agenda cultural inclui shows de Gian e Giovanni, às 19h, e Dilsinho, às 21h.

Para participar, é preciso inscrever-se no site: semanasfecomerciomg.com.br/innovation/. As vagas são limitadas.

Ficha técnica:

José Roberto Tadros: Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Nasceu em Manaus (AM), é empresário, advogado, pós-graduado em ciências políticas, líder sindical empresarial e escritor. Desde 2018, é presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amazonas desde 1986 (atualmente licenciado). Foi cônsul honorário da Grécia na Amazônia (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) durante 20 anos, membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, presidente da Academia de Ciências e Letras Jurídicas, vice-presidente da Academia Carioca de Direito, membro da Academia Amazonense de Letras, presidente da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências e membro da Academia Nacional de Agricultura.

Começou sua trajetória na mais antiga empresa do Amazonas, a José Tadros & Cia, fundada por seu bisavô, em 1874. É autor dos livros O Grande Amazonas em Marcha (2017), Ideias Confessadas (2011), Da Razão e das Palavras (2010) e Marco para Novas Gerações (2010), além de coautor de Incentivos Fiscais para o Progresso do Amazonas, já tendo lecionado Filosofia, Sociologia e História. À frente da CNC, tem ampliado o protagonismo da entidade nacionalmente e fortalecido a atuação de seus braços sociais: Sesc e Senac.

Nadim Donato: Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

Nascido em Muzambinho e desde cedo vivenciando o mundo do comércio, Nadim trilhou uma trajetória de sucesso marcada por visão empreendedora, liderança nata e compromisso com o desenvolvimento do setor. Administrador de Empresas, por graduação e especialização, acumula experiências nacionais e internacionais. Engajado na defesa dos interesses do comércio, sua liderança e visão estratégica o levaram a ocupar cargos de destaque, como diretor da CDL, fundador da Associação dos Lojistas de Shopping Centers de MG (Aloshopping) e diretor da ACMinas.

Atualmente, é Diretor na CNC, Diretor Emérito da ACMinas, Conselheiro no Conselho Nacional de Entidades de Shopping Centers, Vice-Presidente do Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas-BH) e presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Hans Donner: Designer internacional

Nascido na Alemanha, criado na Austria e naturalizado brasileiro, famoso por ter criado o logotipo da Rede Globo e por revolucionar a identidade visual da televisão brasileira com vinhetas e aberturas icônicas.

Alexandre Brugnara Poni: Verdemar

Diretor do Verdemar, empresa nascida de uma mercearia adquirida em 1993. Logo, Alexandre a transformou num dos mais admirados cases do setor. Reconhecida pelo mix premium e atendimento diferenciado, a empresa é referência em ações socioambientais, sobretudo, na valorização do colaborador. Isso, quando nem se falava no tema ESG.

Pedro Paulo Drummond: Inteligência Artificial, Futuro e Novas Tecnologias

Comerciante, Economista pela UFMG, Alumni de Wharton, MBA pela Fundação Dom Cabral. Estudou negócios presencialmente na London Business School, Insead, Babson, Harvard, Kellog, entre outras Presidente da Cia do Terno, 180 lojas próprias , presente em 23 Estados e no DF e, do setor de vestuário, com sede em MG, maior contribuinte de tributos federais e estaduais há 20 anos consecutivos.

Tony Ventura: Publicitário, consultor e palestrante nacional e internacional.

Com atuação destacada em inovação e transformação digital. Possui formação em negócios nos Estados Unidos e especialização pela Harvard Kennedy School, onde se aprofundou em liderança e inovação em tempos de mudança, além de treinamentos em instituições como Dale Carnegie.

Professor e pesquisador em instituições como a PUCRS e a Fundação Dom Cabral, Tony foi o criador da metodologia de Transformação Digital do Ministério da Economia do Brasil. Sua atuação conecta tendências globais com aplicações práticas, apresentando ferramentas digitais que simplificam os negócios e o cotidiano. Também contribuiu com conteúdos sobre tecnologia e inovação para veículos como Harvard Business Review, Correio Braziliense, Jovem Pan e Canaltech.

. Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, que abrange mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade. Outra importante atribuição da Fecomércio MG é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Desde 2022, a Federação tem se destacado na agenda pública, promovendo discussões sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A Fecomércio MG trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor em âmbito municipal, estadual e federal. A Federação busca melhores condições tributárias para o setor e celebra convenções coletivas de trabalho, além de oferecer benefícios que visam o fortalecimento do comércio. Com 87 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia mineira.