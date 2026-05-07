O Presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, recebeu a Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo nesta terça-feira (5). A honraria foi entregue durante a abertura solene do 41º Congresso Mineiro de Municípios, realizado no Expominas, em Belo Horizonte. O evento foi promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) e debateu o tema "Minas Gerais no centro das decisões: municípios unidos por um Brasil forte".

A condecoração entregue ao Presidente da OAB-MG é destinada a personalidades e entidades que contribuem com trabalho para a causa municipalista no estado. Ao receber a homenagem, o Presidente da OAB-MG destacou a importância da união institucional em defesa dos municípios e da cidadania.

"Recebo esta homenagem com muita responsabilidade e com o compromisso de seguir trabalhando por uma OAB-MG cada vez mais presente em todas as regiões do estado. A advocacia está nos municípios, conhece a realidade das pessoas e tem papel essencial na defesa da cidadania, da justiça e do desenvolvimento de Minas Gerais. Quando fortalecemos os municípios, fortalecemos também a democracia e aproximamos as instituições da sociedade", afirmou Gustavo Chalfun.

Durante a solenidade, foi realizada a posse simbólica do presidente da AMM, Lucas Vieira Lopes. O gestor destacou a postura da nova diretoria. "A nossa gestão será de diálogo sempre, mas será também de muita cobrança. Uma cobrança firme, técnica e respeitosa. Porque defender os municípios não é um posicionamento ideológico, é uma responsabilidade institucional", afirmou.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades entre Prefeitos, Vereadores, Secretários de Estado, parlamentares, além de diretores de órgãos federais e estaduais.

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