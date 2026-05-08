COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Duplicação da BR 381 tem estudo

No próximo dia 19 de maio, a Nova 381 deve entregar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a duplicação da BR-381 entre Belo Oriente e Governador Valadares. A duplicação do trecho não estava prevista inicialmente no contrato, que previa apenas a construção de terceiras faixas. no antigo estudo produzido ainda antes do processo de concessão da BR-381, que teve início em 2021, foi avaliado que o fluxo de veículos e outros fatores técnicos indicavam apenas a necessidade de implantação de faixas adicionais no trecho. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133625-estudo-de-viabilidade-de-duplicacao-da-br381-entre-belo-oriente-e-valadares-sera-entregue-a-antt

Rombo pode levar Divinópolis ao colapso

A Prefeitura de Divinópolis realizou reunião com representantes do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro Oeste e vereadores para discutir a necessidade da Reforma da Previdência do município. A atual projeção indica que o déficit previdenciário ultrapassa a marca de R$ 2,5 bilhões, enquanto a obrigação futura do município pode chegar a R$ 3,8 bilhões. Caso nenhuma medida seja tomada, as alíquotas pagas pela Prefeitura para custear a previdência atingirão percentuais considerados insustentáveis para os cofres públicos. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/rombo-de-r-25-bilhoes-no-diviprev-pode-levar-divinopolis-ao-colapso-financeiro/

Jovem de Caeté conquista título de robótica

Um talento de Caeté ganhou destaque internacional ao integrar a equipe brasileira campeã do First World Championship, uma das maiores competições de robótica educacional do mundo. O estudante Felipe Gabriel, do distrito de Antônio dos Santos, fez parte do time Amigos Droids, que conquistou o 1º lugar geral na disputa realizada em Houston, no Texas. Além do título mundial, a equipe também recebeu o Inspire Award, principal reconhecimento da competição, e garantiu entrada no Hall da Fama do FIRST Tech Challenge — feito considerado histórico para o Brasil. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/jovem-de-caete-conquista-titulo-mundial-de-robotica-nos-estados-unidos/

MP analisa charretes em Poços

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, instaurou procedimento administrativo para analisar a constitucionalidade da Lei Municipal, que instituiu o serviço de carruagens elétricas e determinou a extinção das charretes de aluguel no município. O procedimento foi aberto após o recebimento de uma representação que questiona possíveis impactos da legislação. Entre os pontos levantados estão eventuais prejuízos à subsistência de famílias que dependiam da atividade com charretes, além de possíveis violações ao livre exercício profissional e à livre iniciativa. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/05/04/ministerio-publico-analisa-lei-das-carruagens-eletricas-em-pocos/

Gastronomia impulsiona turismo em BH

Estudo divulgado pelo Ministério do Turismo, mostra que 95% dos visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em 2025 avaliaram positivamente a gastronomia nacional. O dado reforça o papel estratégico da culinária como ativo de promoção internacional e diferencial competitivo dos destinos brasileiros. Na capital mineira, a vocação gastronômica se traduz em uma experiência autêntica, que conecta tradição e inovação. Dos bares tradicionais aos restaurantes contemporâneos, Belo Horizonte construiu uma identidade culinária própria, capaz de transformar a comida em atrativo turístico. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/gastronomia-impulsiona-turismo-e-reforca-protagonismo-de-belo-horizonte/

Varginha declara emergência em saúde

O prefeito de Varginha, Leonardo Vinhas Ciacci, declarou Situação de Emergência em Saúde Pública no município. A medida foi motivada pelo expressivo aumento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com crescimento acentuado a partir da semana epidemiológica nº 16 de 2026, além da elevação da demanda por atendimentos na rede municipal, especialmente na UPA e em leitos pediátricos e de terapia intensiva. O decreto considera a predominância de casos em crianças menores de nove anos, o registro de óbitos relacionados às síndromes respiratórias e a elevada circulação de vírus como rinovírus, vírus sincicial respiratório e influenza. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-em-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica-por-aumento-de-casos-de-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3