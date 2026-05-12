COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Venda de eletrificados triplica em Minas

As vendas de veículos elétricos e híbridos em Minas Gerais mais que triplicaram em um ano, saltando de 843 emplacamentos em abril de 2025 para 2.836 em abril de 2026, um avanço de 236%. A expansão da produção nacional, a chegada de novas marcas e as incertezas em torno do preço dos combustíveis fósseis impulsionaram os números. Belo Horizonte foi responsável por emplacar 1.735 unidades em abril, consolidando-se como a terceira maior cidade do País em vendas. A capital mineira detém 4,5% de participação nacional e cerca de 60% da fatia estadual. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/venda-veiculos-eletricos-minas-gerais-2/

Novo pedido de cassação do prefeito de GV

Nesta segunda-feira (11/5), foi protocolado na Câmara Municipal de Governador Valadares um novo pedido de cassação de mandato contra o prefeito Sandro Lúcio Fonseca, o Coronel Sandro. A representação acusa o Executivo municipal de superfaturamento na aquisição de materiais escolares, estimando um prejuízo que pode chegar a R$ 7,8 milhões. O documento elaborado por um cidadão eleitor denuncia que o município pagou preços inflados por meio do Contrato nº 201/2025, firmado com a empresa C&F Educacional e Comércio de Papelaria Ltda. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/novo-pedido-de-cassacao-aponta-suposto-superfaturamento-em-kits-escolares-em-gv/

Economia Verde recebe incentivo no Norte

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais vai ofertar R$ 700 milhões em financiamentos para médias e grandes empresas, empreendimentos ligados ao Agronegócio e para as prefeituras do Norte de Minas e de todo o Estado realizarem projetos que gerem impactos ambientais positivos, com destaque para a descarbonização. Com taxas reduzidas e prazos alongados, será possível investir em iniciativas para redução de consumo de energia, incluindo novos equipamentos, reciclagem e resíduos sólidos, agrofloresta, recuperação de solo, irrigação eficiente, além de veículos elétricos, drenagem, energia renovável, entre outras ações. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/economia-verde-empresarios-e-prefeituras-do-norte-de-minas-terao-r-700-milhoes-em-linhas-de-credito/

JF fora do Campeonato Mineiro

O futebol juiz-forano não será representado em nenhuma das divisões do Campeonato Mineiro após 50 anos: o fato foi confirmado depois do Tupi confirmar oficialmente, na última quinta (7), que não irá participar da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, a popular “Terceirinha”. Desde 1976, Juiz de Fora sempre teve, pelo menos, uma equipe disputando o campeonato estadual, seja na elite, seja em divisões inferiores. Quem mais esteve presente nas competições estaduais foi o Tupi que que retomou o time profissional em 1975 para a disputa do Campeonato Profissional da Liga de Desportos de Juiz de Fora e o Torneio de Integração Regional, onde se sagrou campeão. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/esportes/12-05-2026/juiz-de-fora-representantess.html

Muriaé tem Congresso de Saúde

A Fundação Cristiano Varella realizou, o Congresso de Saúde da instituição, reunindo profissionais, estudantes, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas para discutir temas ligados ao cuidado em saúde, com foco na atuação multiprofissional e no atendimento integral ao paciente. O evento aconteceu em dois dias de programação e contou com a participação de nomes importantes da área da saúde, especialmente ligados ao cuidado multidisciplinar. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16284/congresso-de-saude-da-fundacao-cristiano-varella-reune-especialistas-e-destaca-atuacao-multiprofissional-no-cuidado-ao-paciente

Servidores suspendem greve de 2 meses

Em assembleia realizada no último dia 06 de maio, em Ouro Preto, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Ouro Preto aprovou o indicativo de encerramento da greve iniciada em março deste ano em todas as bases do país. Os trabalhadores e trabalhadoras da UFOP votaram pelo fim do movimento paredista para o dia 15 de maio. Foi aprovada também durante a assembleia a manutenção do Estado de Greve, para aguardar a análise do cenário em nível nacional pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FAsubra Sindical), maior entidade representativa da categoria no país. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/apos-dois-meses-assufop-aprova-indicativo-de-fim-da-greve-para-dia-15-de-maio/

Aérea anuncia rota entre Macapá e BH

A Azul Linhas Aéreas anunciou a abertura de uma nova rota ligando Macapá (AP) ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), a partir de novembro. A novidade contempla quatro voos semanais e reforça a conectividade entre as regiões Norte e Sudeste do país. Os voos partindo de Macapá ocorrerão às segundas, terças, quintas-feiras e sábados, sempre às 3h, com chegada prevista em Confins às 6h50. No sentido inverso, as aeronaves decolam de Belo Horizonte às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 22h30, pousando em Macapá às 2h15. As operações serão realizadas em aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/variedades/turismo/2026/05/azul-anuncia-nova-rota-entre-macapa-e-bh-a-partir-de-novembro-saiba-mais/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais