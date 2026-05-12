Foto: AMM
Legenda: Feira para o Desenvolvimento dos Municípios supera edições anteriores com estandes maiores e vasta oferta de serviços para a gestão pública
Evento promovido pela AMM consolida-se como o maior congresso municipalista da América Latina
O 41º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) nos dias 5 e 6 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte, registrou números recordes de público, participação e conteúdo técnico. Mais de 13 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias de programação, consolidando o encontro como o maior congresso municipalista da América Latina.
Com o tema “Minas Gerais no centro das decisões: municípios unidos por um Brasil forte!”, o congresso reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores públicos, parlamentares, representantes de entidades e especialistas para debater soluções voltadas ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios mineiros.
- Estrutura e participação recorde
Os três pavilhões do Expominas receberam 1.812 expositores, distribuídos em estandes com apresentação de serviços, tecnologias, equipamentos, projetos e soluções voltadas às administrações municipais e ao desenvolvimento das cidades e da zona rural mineira.
A programação técnica também chamou atenção pela dimensão:
- 62 palestras no formato Ted Talks
- 95 palestras técnicas
- Painéis políticos e debates institucionais
- Entrega de homenagens e comendas municipalistas
O espaço Ted Talks reuniu especialistas em temas ligados às eleições deste ano, inovação, gestão pública e comunicação. O formato com utilização de fones de ouvido proporcionou maior concentração e interação dos participantes.
Já nas salas técnicas, professores, consultores e assessores especializados abordaram temas ligados às principais áreas da administração pública municipal, com foco em soluções práticas e operacionais para os gestores.
- Debates políticos e reconhecimento ao municipalismo
No palco principal, o congresso recebeu pré-candidatos ao Governo de Minas e ao Senado Federal, que apresentaram propostas e participaram de debates organizados pela AMM com critérios de equilíbrio entre os participantes.
A programação também contou com a entrega da:
- Comenda Especial do Mérito Municipalista
- Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo
As homenagens reconheceram personalidades e instituições que contribuem para o fortalecimento do municipalismo em Minas Gerais.
- Feira apresentou soluções para os municípios
A 39ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios funcionou paralelamente ao congresso e apresentou soluções voltadas às áreas de:
- Saúde
- Educação
- Infraestrutura
- Tecnologia
- Mobilidade
- Gestão pública
Logo na entrada, o estande da AMM recebeu os visitantes com uma estrutura temática inspirada nas montanhas mineiras, oferecendo atendimento técnico, institucional e apresentação dos serviços da entidade.
Entre os expositores estavam:
- Ministérios e autarquias federais
- Governo de Minas Gerais
- Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
- Sebrae
- Codemge
- Copasa
- Cemig
- Sicoob
Também foram apresentados equipamentos hospitalares, mobiliário escolar, soluções de engenharia, uniformes, livros didáticos e tecnologias voltadas às cidades.
- Cobertura e informações
A cobertura completa do congresso está disponível no portal da AMM.
Mais informações:
https://congresso.amm-mg.org.br/41/
A cobertura do evento contou com as jornalistas:
- Ana Karenina
- Ana Luísa Marçal
- Carolina Farah
- Franciele Xavier
- Mayra Castro
- Melissa Andrade
E os fotógrafos:
- Alexandre Araújo
- Daniel de Cerqueira
- Douglas Magno
- Flavio Tavares
- Fred Magno
- João Guilherme