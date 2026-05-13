Encontro marcou nova etapa de consolidação das diretrizes voltadas ao fortalecimento da governança e da representatividade institucional

O Sistema Faemg Senar realizou, nesta segunda-feira (11/5), o 4º Workshop do Acordo de Fortalecimento, reunindo a Diretoria Executiva e os diretores suplentes da instituição. O encontro marcou uma nova etapa no processo de consolidação das diretrizes construídas coletivamente para ampliar a governança, fortalecer a atuação regional e aumentar a representatividade do Sistema em Minas Gerais.

Segundo o presidente Antônio de Salvo, a proposta é aprimorar a integração entre sindicatos rurais, vice-presidentes, diretores e gerentes regionais, promovendo maior alinhamento institucional.

? Vamos organizar funções e responsabilidades, garantindo maior alinhamento institucional e presença regional mais efetiva, afirmou.

Estrutura baseada em três pilares

De acordo com o consultor Carlos Renato Brega, o acordo foi estruturado a partir de três pilares principais:

Institucional

Articulação

Aprendizado

Segundo ele, cada eixo possui responsabilidades e formas de atuação específicas para os dirigentes.

? O acordo estabelece diretrizes comuns para todos os participantes, respeitando a atuação regional de cada representante, explicou.

Fortalecimento da base sindical

Entre as prioridades definidas no workshop está o fortalecimento da base sindical, com foco em ações voltadas ao aumento do número de associados.

A estratégia prevê atuação integrada entre:

Sindicatos rurais

Vice-presidentes

Diretores

Gerentes regionais

Além disso, o modelo inclui acompanhamento de metas e monitoramento de resultados por região.

Nova etapa do processo

Os três primeiros workshops foram realizados exclusivamente com os vice-presidentes e tiveram como objetivo a construção inicial do Acordo de Fortalecimento.

Nesta quarta etapa, os diretores suplentes passaram a integrar formalmente o processo, conhecendo suas atribuições e áreas de atuação dentro da nova estrutura organizacional.

Próximos passos

O ciclo de encontros será concluído em junho, quando:

Presidentes de Sindicatos de Produtores Rurais (SPRs)

Vice-presidentes

Diretores

Gerentes regionais

participarão de uma reunião conjunta para o alinhamento final das diretrizes.

Após essa etapa, serão elaborados planos de ação específicos para cada frente definida no acordo, utilizando metodologia de gestão para organização, execução e acompanhamento das iniciativas.