Encontro marcou nova etapa de consolidação das diretrizes voltadas ao fortalecimento da governança e da representatividade institucional
O Sistema Faemg Senar realizou, nesta segunda-feira (11/5), o 4º Workshop do Acordo de Fortalecimento, reunindo a Diretoria Executiva e os diretores suplentes da instituição. O encontro marcou uma nova etapa no processo de consolidação das diretrizes construídas coletivamente para ampliar a governança, fortalecer a atuação regional e aumentar a representatividade do Sistema em Minas Gerais.
Segundo o presidente Antônio de Salvo, a proposta é aprimorar a integração entre sindicatos rurais, vice-presidentes, diretores e gerentes regionais, promovendo maior alinhamento institucional.
? Vamos organizar funções e responsabilidades, garantindo maior alinhamento institucional e presença regional mais efetiva, afirmou.
- Estrutura baseada em três pilares
De acordo com o consultor Carlos Renato Brega, o acordo foi estruturado a partir de três pilares principais:
- Institucional
- Articulação
- Aprendizado
Segundo ele, cada eixo possui responsabilidades e formas de atuação específicas para os dirigentes.
? O acordo estabelece diretrizes comuns para todos os participantes, respeitando a atuação regional de cada representante, explicou.
- Fortalecimento da base sindical
Entre as prioridades definidas no workshop está o fortalecimento da base sindical, com foco em ações voltadas ao aumento do número de associados.
A estratégia prevê atuação integrada entre:
- Sindicatos rurais
- Vice-presidentes
- Diretores
- Gerentes regionais
Além disso, o modelo inclui acompanhamento de metas e monitoramento de resultados por região.
- Nova etapa do processo
Os três primeiros workshops foram realizados exclusivamente com os vice-presidentes e tiveram como objetivo a construção inicial do Acordo de Fortalecimento.
Nesta quarta etapa, os diretores suplentes passaram a integrar formalmente o processo, conhecendo suas atribuições e áreas de atuação dentro da nova estrutura organizacional.
- Próximos passos
O ciclo de encontros será concluído em junho, quando:
- Presidentes de Sindicatos de Produtores Rurais (SPRs)
- Vice-presidentes
- Diretores
- Gerentes regionais
participarão de uma reunião conjunta para o alinhamento final das diretrizes.
Após essa etapa, serão elaborados planos de ação específicos para cada frente definida no acordo, utilizando metodologia de gestão para organização, execução e acompanhamento das iniciativas.