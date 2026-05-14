COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Norte exporta 350 toneladas de mel

Pequenos produtores do Norte mineiro estão fortalecendo a internacionalização do mel produzido na região. Somente nos primeiros meses de 2026, eles já celebram a exportação de 42 toneladas para países como Suíça, Bélgica e Kuwait. Desde o início das exportações, em 2022, foram comercializadas cerca de 350 toneladas de mel para os Estados Unidos, União Europeia e Oriente Médio, conforme dados da Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte de Minas (Coopemapi), responsável por intermediar as vendas. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/exportacao-mel-do-norte-de-minas-soma-cerca-de-350-toneladas-exportadas-em-cinco-anos/

Falta pediatra em hospital de Caeté

Moradores de Caeté têm intensificado a cobrança por um serviço de atendimento pediátrico 24 horas na Santa Casa da cidade. Pais, mães e responsáveis relatam insegurança diante da ausência de atendimento contínuo para crianças em situações de urgência e emergência, principalmente durante a noite, madrugadas e fins de semana. A reivindicação ganhou força por meio de uma mobilização popular que pede ações imediatas da Prefeitura de Caeté para garantir assistência pediátrica permanente no município. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/falta-de-pediatra-24-horas-na-santa-casa-mobiliza-familias-em-caete/

Nanuque tem abastecimento ampliado

A concessionária Águas de Nanuque segue avançando com importantes investimentos em infraestrutura para fortalecer o sistema de abastecimento do município. Entre as obras em andamento, destaca-se a implantação de uma nova adutora de água tratada, iniciativa que irá ampliar a eficiência operacional, reduzir perdas e garantir mais segurança hídrica para a população. A nova rede foi planejada para otimizar o transporte da água tratada até os pontos de distribuição, tornando o sistema mais moderno. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/nova-adutora-de-agua-tratada-amplia-eficiencia-do-abastecimento-em-nanuque

Vereadora de Santos Dumont é suspensa

Na noite de terça-feira (12), durante reunião ordinária da Câmara Municipal de Santos Dumont, a maioria dos parlamentares decidiu pela suspensão temporária da vereadora Thailandia de Dores por 60 dias. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara recomendou a suspensão do mandato após a parlamentar ter mencionado publicamente a existência de "assessores fantasmas" na Casa Legislativa através de um grupo de WhatsApp. Entre os argumentos, o Conselho entendeu que a conduta foi considerada incompatível com o decoro parlamentar, prejudicando a imagem pública e a credibilidade do Poder Legislativo. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=668938

‘Cidades Protegidas’ chega no Leste

O Projeto “Cidades Protegidas”, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), avança pelo interior de Minas Gerais e desembarca no Leste de Minas e Vale do Aço neste mês de maio. A iniciativa realizará encontros com gestores públicos na próxima terça-feira (19), em Governador Valadares, e no dia 20, em Ipatinga, para discutir a importância do seguro e da gestão de riscos na proteção das finanças municipais e na continuidade dos serviços públicos. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/projeto-cidades-protegidas-chega-em-valadares-e-ipatinga-com-debates-sobre-gestao-de-riscos-e-seguros/

BH terá Dia Livre de Impostos

A 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), que será realizada nacionalmente em 28 de maio, reafirma a relevância de uma das principais iniciativas de conscientização tributária do país. Idealizado em 2007 pela CDL Jovem BH, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o movimento nasceu com o propósito de ampliar o debate sobre a carga tributária brasileira, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e os impactos dos tributos sobre a renda da população. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/dia-livre-de-imposto-acontece-dia-28-de-maio-em-bh/

Rio Manso terá festival gastronômico

A Prefeitura de Rio Manso anunciou mais uma edição do tradicional Festival Gastronômico “Mais Sabor”, que chega à sua oitava edição em 2026. O evento será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, na Praça da Matriz, reunindo gastronomia, música e manifestações culturais. Localizada no Vale do Paraopeba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Rio Manso fica a cerca de 80 quilômetros da capital mineira e aproximadamente 50 quilômetros de Itaúna. O município faz divisa com cidades como Brumadinho e Itatiaiuçu. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/festival-gastronomico-mais-sabor-e-confirmado-em-rio-manso