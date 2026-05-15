COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Câmara cassa o prefeito de Valadares

A Câmara Municipal de Governador Valadares cassou nesta quinta-feira (14/5) o mandato do prefeito de Governador Valadares, Sandro Lúcio Fonseca, conhecido no meio político como Coronel Sandro. A cassação aconteceu durante uma sessão extraordinária destinada à leitura integral do processo de infração político-administrativa nº 037/2026 instaurado contra o prefeito, que apurou possíveis irregularidades relacionadas ao contrato do transporte escolar do município, fato que resultou no julgamento político-administrativo do chefe do Executivo. O placar foi um massacre: 18 votos pela cassação e apenas 3 contra. Nesta sexta a Câmara empossou o novo prefeito, José Bonifácio Mourão (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/camara-municipal-cassa-o-mandato-do-prefeito-de-governador-valadares-coronel-sandro/

Cerrado mineiro no encontro global

A Região do Cerrado Mineiro participou, em Londres, do encontro internacional promovido pela Origin GI, instituição global que reúne regiões com Indicação Geográfica (IG) em todo o mundo. O diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal, participou do evento em nome da Região do Cerrado Mineiro, única representante brasileira presente no encontro, que reuniu lideranças e especialistas de mais de 20 países, nos dias 4 e 5 de maio. O encontro contou com a participação de representantes de algumas das principais regiões reconhecidas mundialmente por produtos de origem controlada e alta qualidade. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/regiao-do-cerrado-mineiro-representa-o-brasil-em-encontro-global-sobre-indicacoes-geograficas-em-londres

Produtores de leite beneficiados na ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.617/2015, de autoria do deputado estadual Antonio Carlos Arantes, garantindo mais segurança jurídica e justiça tributária para os produtores rurais mineiros. A proposta assegura que o produtor de leite possa optar individualmente pelo sistema normal de apuração do ICMS, mesmo quando a atividade é exercida em conjunto com outros produtores, realidade comum em propriedades familiares, parcerias rurais e atividades compartilhadas no campo. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/vitoria-importante-para-os-produtores-de-leite-de-minas-gerais/

Profissionalização na APAC Divinópolis

A APAC Divinópolis segue investindo na capacitação profissional como ferramenta de transformação e ressocialização. Entre os dias 11 e 15 de maio, a instituição promove mais um curso profissionalizante em parceria com o SENAC, desta vez voltado ao preparo de pizzas. As aulas estão sendo realizadas na própria padaria da associação. Ao todo, 14 recuperandos participam da capacitação, que já é o quarto curso realizado por meio da parceria entre a APAC Divinópolis e o SENAC. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de reinserção social e profissional dos participantes. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/profissionalizacao-na-apac-divinopolis-fortalece-processo-de-ressocializacao-de-recuperandos/

Grupo chinês adquire empresa de cabos

Minas Gerais avança na atração de investimentos internacionais com a aquisição da fabricante mineira Cabelauto Cabos Elétricos pelo grupo chinês Hengtong. Um dos principais players globais do setor de cabos elétricos e soluções em telecomunicações. O anúncio ocorreu em evento realizado nesta quinta-feira (14), na sede da Cabelauto, em Itajubá, no sul de Minas. A operação, formalizada por meio da empresa NP Soluções, amplia a presença do grupo no Brasil. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/economia/2026/05/15/grupo-chines-adquire-empresa-de-cabos-eletricos-no-sul-de-minas/

Chapa 2 vence eleição na UEMG

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) divulgou o resultado consolidado oficial da votação para a formação da lista tríplice que definirá a Reitoria da instituição para a gestão 2026-2030. Após o encerramento da apuração e a aplicação do critério de proporcionalidade (pesos ponderados entre os votos de professores, estudantes e técnicos-administrativos), a Chapa 2 – UEMG Viva, encabeçada pelo professor Vinícius de Abreu D'Ávila (candidato a Reitor) e pela professora Vanesca Korasaki (candidata a Vice-Reitora), da unidade de Passos da UEMG, sagrou-se vitoriosa com ampla vantagem, conquistando 68,22% dos votos válidos. (Observo)

https://www.observo.com.br/vinicius-e-vanesca-vencem-votacao-para-a-reitoria-da-uemg-com-mais-de-68-dos-votos

Patos recebe Pint of Science 2026

A quarta edição do Pint of Science em Patos de Minas será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2026, das 19h às 21h, no bar Casa Grande Cervejas Especiais. Reconhecido como o maior festival de divulgação científica do mundo, o evento tem como proposta aproximar pesquisadores da população por meio de conversas descontraídas em ambientes informais, levando a ciência para fora das universidades e colocando o conhecimento ao alcance de todos. Criado em 2013, o Pint of Science surgiu a partir de uma iniciativa dos pesquisadores Michael Motskin e Praveen Paul, do Imperial College London, na Inglaterra.

https://patosnoticias.com.br/pint-of-science-2026-levara-ciencia-para-mesas-de-bar/