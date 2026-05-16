COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Em Minas, R$ 55,4 bilhões de vendas on-line

Minas Gerais alcançou a marca de R$ 55,4 bilhões no e-commerce em 2024, consolidando-se como o segundo maior Estado emissor de vendas on-line do país. Segundo estatísticas das transações de comércio eletrônico com base na Nota Fiscal Eletrônica, foram R$ 28,7 bilhões em vendas para outros estados e R$ 26,7 bilhões em compras. Esse ramo girou R$ 225,06 bilhões, com expansão acumulada de mais de 550% desde 2016, no Brasil. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/mg-movimenta-r-554-bilhoes-em-vendas-on-line-e-ganha-destaque/

Unifei instalada em Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre assinou, nesta sexta-feira (15), um convênio que garante a instalação completa do campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) no município. O acordo prevê a transferência de R$ 17,5 milhões da prefeitura diretamente para a universidade até 2029, com recursos destinados a obras, reformas e aquisição de equipamentos. Segundo as informações apresentadas durante a cerimónia, R$ 2 milhões devem ser repassados ainda este ano. O restante do valor será transferido de forma gradual nos próximos anos. (Diário Regional)

https://jornaldiarioregional.com.br/2026/05/16/prefeitura-de-pouso-alegre-firma-convenio-de-r-175-milhoes-para-instalacao-definitiva-da-unifei/

Audiência discute expansão do Jaíba

A expansão do Projeto Público de Irrigação Jaíba, no Norte de Minas, avançou mais uma etapa, com a realização de uma audiência pública promovida pela Codevasf no município de Jaíba. O encontro reuniu agricultores, produtores rurais, representantes de órgãos públicos e instituições ligadas ao setor agrícola para debater a implantação das etapas III e IV do empreendimento, considerado um dos maiores polos de agricultura irrigada do país. A proposta prevê a ampliação da área total do projeto de 76 mil para 106 mil hectares. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/audiencia-discute-expansao-do-projeto-jaiba/

Caratinga terá Copa de Barista

A cidade de Caratinga será palco da 1ª Copa de Barista Amador, que integra a programação da 1ª Festa do Café do município, marcada para os dias 29 e 30 de maio de 2026. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Caratinga, em parceria com a Emater-MG, e conta com o patrocínio do Sicoob Credcooper. O objetivo é valorizar a cultura cafeeira local, incentivando o preparo de cafés especiais e fortalecendo a cadeia produtiva do setor no município. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-tera-1a-copa-de-barista-amador-durante-a-festa-do-cafe/

Mostra Tiradentes em Cena

A Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena realiza, até este domingo, 17, sua 13ª edição em formato especial e reduzido. O evento reafirma a permanência das artes cênicas no calendário cultural da histórica cidade mineira e no circuito dos festivais brasileiros, mesmo diante de um cenário desafiador. Em função do esgotamento do teto anual do Incentivo Fiscal à Cultura de Minas Gerais, a Olhar Cultural, realizadora do festival, reconfigurou a estrutura do projeto. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/mostra-tiradentes-em-cena-reafirma-resistencia-das-artes-cenicas-com-13a-edicao-em-formato-especial/

Novela impulsiona visitação no Museu

O Museu Histórico de Araxá - Museu Dona Beja - registrou um aumento significativo no número de visitantes em 2026. Nos quatro primeiros meses do ano, o espaço recebeu 5.855 visitantes, número mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando passaram pelo museu 2.904 pessoas. O crescimento é de 101,6%. Outro dado que chama a atenção é que, apenas entre janeiro e abril de 2026, o museu já alcançou aproximadamente 42% de todo o público registrado ao longo de 2025, quando o espaço recebeu 13.947 visitantes durante os 12 meses do ano. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/novela-dona-beja-impulsiona-visitacao-no-museu-historico-de-araxa

Furtos no comércio caem em Uberlândia

Uberlândia registrou queda nos casos de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais no primeiro trimestre de 2026. Dados do Observatório de Segurança Pública apontam que, entre janeiro e março deste ano, foram contabilizadas 685 ocorrências, contra 836 registradas no mesmo período de 2025, representando uma redução de aproximadamente 18%. Ainda de acordo com o levantamento, os furtos são a maioria dos casos. Nos três primeiros meses de 2026, foram 654 furtos consumados, enquanto no mesmo período do ano anterior haviam sido registradas 775 ocorrências, uma queda de cerca de 15,6%. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40524/furtos-e-roubos-em-comercios-de-uberlandia-caem-18-no-primeiro-trimestre-2026